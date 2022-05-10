На скільки подорожчає бензин в Україні: розповів Шмигаль

У влади є стратегія подолання кризи з дефіцитом бензину, який виник через напад росії на Україну

Але в майбутньому ціни на пальне можуть змінитися у бік підвищення на кілька гривень. Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

– Зараз ми завозимо бензин і дизельне паливо, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився тільки західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України, – пояснив він.

Шмигаль зазначив, що через знищення інфраструктури змінилася і подорожчала логістика поставок пального. Це може призвести до підвищення цін для споживачів.

– Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит буде перекриватися, – запевнив він.

За словами глави уряду, ведеться робота над усуненням дефіциту пального – ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість палива в Україну.

В чому причина кризи пального в Україні? Читай тут.

Фото iStock

Читай також:

Коли закінчиться дефіцит бензину та іншого палива у Києві та Україні?

Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися: чому з’явилась проблема з бензином?