Lepta: застосунок по взаємодопомозі під час війни – як користуватися

Міністерство цифрової трансформації України створили безоплатний застосунок для взаємодопомоги під час війни Lepta.

Застосунок Zrada: що це, як користуватися та як встановити

Цей застосунок дозволяє ефективно об’єднувати всіх небайдужих для швидкої допомоги тим, хто її потребує. Та можна створювати ініціативи та запити, щоб допомагати тим, хто цього потребує, надавати та отримувати необхідну підтримку — у потрібний час і в потрібному місці, завдяки картографічному сервісу бачити, хто й де потребує допомоги поряд із вами, об’єднуватися з іншими українцями, щоб допомагати та підтримувати одне одного.

Застосунок Lepta вже можна завантажити на iOS та Android.