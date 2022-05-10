Коли закінчиться дефіцит бензину та іншого палива у Києві та Україні? Олександр Павлюк

Ворог продовжує перешкоджати постачанню пального до України

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Те, що зараз є проблема з пальним помітив кожен водій України та, особливо, Київської області. Кияни масово почали повертатись додому, тож бензину на всіх не вистачає, і на це є свої причини.

Проте, за словами Павлюка, у найближчі тижні планують налагодити постачання пального на Київщину.

– Протягом найближчих тижнів ми розраховуємо налагодити стабільне постачання пального за новою логістичною схемою та покрити дефіцит, що виник через руйнування інфраструктури, — сказав він у своєму відеозверненні.

Коли в Україні буде бензин?

В Україні черги на АЗС знизяться, а ціни вирівняються. Влада обіцяє, що це станеться найближчим часом.

Очікується постачання палива через румунський та польський порти. Бензин опуститься в ціні до менше ніж 40 грн за літр, а дизель не перевищуватиме 43 грн. Про це повідомляють у команді першого віце-прем’єра Юлії Свириденко.

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