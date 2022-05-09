Оксфордський університет запустив стипендію для українських студентів

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Оксфордський університет надасть стипендію для навчання українцям. Про це пише BBC.
Йдеться про спеціальну стипендію для навчання на магістерських програмах, яку зможуть отримати 20 українців. Сума стипендії становитиме 7 500 фунтів стерлінгів, які покриватимуть витрати студентів, а також забезпечить їх житлом і харчуванням.
«Наша спільнота об’єднана в нашому прагненні щось зробити, щоб допомогти. Ці стипендії представляють наші зусилля, щоб дати можливість студентам і науковцям, чия стипендія була порушена війною. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з колегами з України», – сказала професорка Луїза Річардсон.
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Університет і коледжі заявили, що надають соціальну підтримку студентам, які постраждали від війни в Україні, і надають фінансову підтримку «де це необхідно». Також вони надають допомогу українським абітурієнтам, які мають розпочати навчання в Оксфорді в жовтні, але чия освіта чи фінанси постраждали від конфлікту.
«Це надихає, коли бачиш таку швидкість та одностайність, з якою коледжі згуртувалися, щоб підтримати цю важливу нову програму. З часом у нас буде багато роботи, щоб зменшити вплив цієї жахливої війни, але ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що є неоціненним», – сказала Баронеса Ян Роялл, директорка коледжу Сомервілля та голова університетської конференції коледжів.
Аби податися на стипендію в Оксфордському університеті, потрібно заповнити заявку на програму до понеділка, 20 червня. Ознайомитися з вимогами можна за посиланням.