Оксфордський університет запустив стипендію для українських студентів

Оксфордський університет надасть стипендію для навчання українцям. Про це пише BBC.

Йдеться про спеціальну стипендію для навчання на магістерських програмах, яку зможуть отримати 20 українців. Сума стипендії становитиме 7 500 фунтів стерлінгів, які покриватимуть витрати студентів, а також забезпечить їх житлом і харчуванням.

«Наша спільнота об’єднана в нашому прагненні щось зробити, щоб допомогти. Ці стипендії представляють наші зусилля, щоб дати можливість студентам і науковцям, чия стипендія була порушена війною. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з колегами з України», – сказала професорка Луїза Річардсон.

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Університет і коледжі заявили, що надають соціальну підтримку студентам, які постраждали від війни в Україні, і надають фінансову підтримку «де це необхідно». Також вони надають допомогу українським абітурієнтам, які мають розпочати навчання в Оксфорді в жовтні, але чия освіта чи фінанси постраждали від конфлікту.

«Це надихає, коли бачиш таку швидкість та одностайність, з якою коледжі згуртувалися, щоб підтримати цю важливу нову програму. З часом у нас буде багато роботи, щоб зменшити вплив цієї жахливої війни, але ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що є неоціненним», – сказала Баронеса Ян Роялл, директорка коледжу Сомервілля та голова університетської конференції коледжів.

Аби податися на стипендію в Оксфордському університеті, потрібно заповнити заявку на програму до понеділка, 20 червня. Ознайомитися з вимогами можна за посиланням.