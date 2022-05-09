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Kalush Orchestra – Stefania: слухати онлайн конкурсну пісню, дивитись виступ та слова пісні

Kalush Orchestra – Stefania: слухати онлайн конкурсну пісню, дивитись виступ та слова пісні

Слухати пісню Kalush Orchestra – Stefania можна без зупину! Саме так і робить уся Україна, бо цей трек піднімає дух та дає сили боротися за свободу у жахливій війні. Читай, про що ця композиція і як вона створювалася, в матеріалі Нового каналу

Пісня Kalush Orchestra – Stefania, з якою колектив буде представляти Україну на «Євробаченні-2022», вже встиг стати символом незламності та нескореності українського народу. У TikTok під цей трек знімають безліч відео про ЗСУ, волонтерів, українців та українську культуру. Тому і не дивно, що пісня вже встигла полюбитися усьому світу, а букмекери пророкують українцям перемогу на пісенному конкурсі.

Kalush Orchestra – Stefania: про що пісня

Перед фіналом Нацвідбору в ексклюзивному інтерв’ю для Нового каналу лідер гурту Олег Псюк (Псючий Син) розповів, про що ж насправді пісня Stefania і чим вона для нього особлива.

«Stefania –  це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню. Це найкраще, що я колись для неї робив», – поділився артист.

У часи війни Kalush Orchestra почали вкладати у конкурсну пісню новий посил. Колектив присвятив трек Stefania усім матерям, які оберігають дітей від війни.

На «Євробаченні-2022» трек Kalush Orchestraу прозвучить українською мовою і, за словами лідера гурту, перекладати на англійську його і не збирралися.

«Не маю ніяких сумнівів, що наша творчість сподобається Європі. Наявність фольклорних мотивів та репу – це щось неймовірне, те, що виносить мозок! Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH ORCHESTRA саме і акцентує увагу на фольклорі у своїх треках. До того ж, хочеться заспівати для європейців своєю рідною мовою», – розповів Олег Псюк.

Kalush Orchestra – Stefania: слова пісні

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала дала мені ритм
І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі люлі люлі гой
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах но ма но ма, хватить
Як би я не виріс на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив
Ти все молода о мамо на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю
Люлі люлі люлі гой
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Дивитися онлайн виступ Kalush Orchestra – Stefania:


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