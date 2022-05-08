Обстріли та ракетні удари по містах України 8 та 9 травня можуть бути посиленими: правила поведінки

8 та 9 травня необхідно бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги
Існує висока ймовірність обстрілів і ракетних ударів. Це стосується всієї України, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Тому у Центрі закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог та негайно ховатися в укриттях.
Для тих, хто не має змоги слідувати до укриття, нагадуємо про правило 2 стін та 2 виходів.
Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.
Підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроектовані з двома і більше виходами, і це безпечно.
Фото – alerts.in.ua (ілюстративне фото), РНБО
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