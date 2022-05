Війна в Україні: Білгород, Шарій, Маріуполь, санкції проти росії (ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ)

Більше двох місяців українці продовжують героїчну боротьбу проти російських окупантів. Кожен день приносить безліч сумних звісток. Фахівці кажуть, аби зберегти психіку у військовий час, важливо знаходити й позитивні новини, які дають надію. Новий канал зібрав такі для вас.

Хороші звістки нам частенько приходять з Бєлгорода. Днями росіяни чули вибухи на військовому об’єкті. Там почалась пожежа. Гори, гори ясно. Загалом місцевим постійно чуються дивні хлопки, які наші охрестили «бавовною». Бажаємо більше «бавовни» Бєлгороду і всій росії.

Обстріли та ракетні удари по містах України 8 та 9 травня можуть бути посиленими: правила поведінки

Приємна новина від СБУ – проросійського блогера Анатолія Шарія заарештували в Іспанії. Його підозрюють у держзраді. Слідчі вважають, що він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці в інформаційній сфері. Щоправда, іспанські правоохоронці відпустили Шарія під підписку про невиїзд, вилучивши паспорт, до того моменту, поки українська сторона не подасть документи на його екстрадицію

Visiting Kyiv with ???????? and ???????? collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 6, 2022