Війна в Україні: Білгород, Шарій, Маріуполь, санкції проти росії (ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ)

Більше двох місяців українці продовжують героїчну боротьбу проти російських окупантів. Кожен день приносить безліч сумних звісток. Фахівці кажуть, аби зберегти психіку у військовий час, важливо знаходити й позитивні новини, які дають надію. Новий канал зібрав такі для вас.

Бавовна в Бєлгороді

Хороші звістки нам частенько приходять з Бєлгорода. Днями росіяни чули вибухи на військовому об’єкті. Там почалась пожежа. Гори, гори ясно. Загалом місцевим постійно чуються дивні хлопки, які наші охрестили «бавовною». Бажаємо більше «бавовни» Бєлгороду і всій росії.

Обстріли та ракетні удари по містах України 8 та 9 травня можуть бути посиленими: правила поведінки

Кайданки Шарію

Приємна новина від СБУ – проросійського блогера Анатолія Шарія заарештували в Іспанії. Його підозрюють у держзраді. Слідчі вважають, що він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці в інформаційній сфері. Щоправда, іспанські правоохоронці відпустили Шарія під підписку про невиїзд, вилучивши паспорт, до того моменту, поки українська сторона не подасть документи на його екстрадицію

Допомога заходу

Visiting Kyiv with ???????? and ???????? collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 6, 2022

Крім того, що західні партнери передають Україні сучасну зброю, вони зробили мімімішний корисний подарунок українським собакам-прикордонникам. Чотирилапі отримали зручні американські бронежилети. Що ж, скоро наші пси будуть оснащені краще, ніж солдати «другої армії світу».

Кордону між Україною та Польщею не буде: Подробиці

Вісник санкцій

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Boris Johnson (@borisjohnsonuk)

Приємна новина від британських козаків. Британія ввела санкції проти корпорації Evraz, яка виготовляє 97% залізничних колій у росії. Кажуть, що компанія працює у галузях, що мають стратегічне значення для уряду країни-агресора і пов’язана з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Евакуація з Маріуполя

Найкраща новина, яка лише може бути, прийшла з заблокованого Маріуполя. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прозвітував, що з «Азовсталі», самого міста і прилеглих районів вдалося вивезти і врятувати майже півтисячі людей. Надалі плануються нові евакуації на більш безпечні території України.