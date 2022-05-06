Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися

Як жити далі? Психологиня відповіла на важливі запитання, що хвилюють українців
У Києві станом на понеділок, 2 травня, є проблема з відсутністю пального «А-95», є тільки преміум-аналоги на кількох АЗС
Про це віданню Delo.ua повідомили у кол-центрах найбільших мереж АЗС. Про таку проблему вже декілька днів повідомляють і кияни. Якщо ще у понеділок-вівторок (25-26 квітня) на деяких АЗС можна було заправити хоча б 10 літрів, то з середи почалась проблема відсутності бензину загалом.
У кол-центрі мереж АЗС ОККО розповіли, що на заправках мережі припинили продавати бензин А-95 за банківські картки чи готівку. На ОККО можна заправитися А-95 за талонами або паливними картками, проте придбати їх можуть лише юридичні особи.
– Через труднощі з постачанням палива з Європи у нас перебої в Києві. Проте незабаром питання має вирішитися, — сказали в кол-центрі ОККО.
У мережі WOG повідомили, що у Києві бензину А-95 для населення немає, його відпускають лише поліцейським. Проте на деяких АЗС Київської області ще можна заправитися. Зокрема, бензину достатньо у Кагарлику.
У UPG повідомили, що бензин А-95 відпускають лише за талонами та паливними картками, які були придбані ще до початку війни.
Преміум-бензин NANO 95 станом на 11:00 є на двох АЗС мережі Socar. Також станом на 11.00 на двох заправках БРСМ є фірмовий бензин А-95 ЄВРО PLUS.
Киянам без зайвої необхідності не варто пересуватися містом через дефіцит палива. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час телемарафону UA разом.
– У нас на сьогодні інші пріоритети забезпечення пальним, ніж просто забезпечення городян, які їм приїхали, і їм потрібно кудись переміщатися. Сьогодні немає проблем з використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої необхідності на сьогоднішній день переміщатися містом. Ми всіх закликаємо: якщо ви навіть повернулися, будь ласка, по можливості, залишайтеся вдома, — підкреслив Поворозник.
Він закликав киян поки не повертатися до міста.
Експерти також прогнозують, що через війну та порушену логістику проблеми з бензином поглиблюватимуться. Якщо зараз на АЗС бензину просто немає, то не виключено, що найближчим часом його не продадуть, навіть якщо він з’явиться.
Також, експерт енергетичного ринку Сергій Куюн пояснив, чому у Києві з’явився дефіцит палива, а на деяких заправках його взагалі нема. За словами Куюна, нестача зараз спостерігається по всій Україні, а тепер із нею зіштовхнулися і в Києві. Проблеми на ринку додалися через закриття окремих заправних мереж, сховища яких було знищено російськими ракетами.
У Києві ввели в роботу віртуальну карту АЗС. Тепер кожен, перейшовши за посиланням, може ознайомитися з працюючими заправними станціями. Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDTO) Києва, заступник Віталія Кличка Петро Оленич у своєму Telegram-акаунті.
ОККО та WOG, одні з найбільших в Україні мереж АЗС, в умовах дефіциту пального на ринку заявили про тимчасове обмеження його продажу до 10 л за наявності картки лояльності PRIDE або програми. При цьому скасовується обмеження, якщо купуєш пальне у каністрі.
Фото – iStock
Читай також:
Чи буде евакуація із заводу «Азовсталь» у місті Маріуполь за результатами зустрічі Зеленського та Гуттеріша?
Буча після звільнення: що побачив один із перших людей, який увійшов до міста — Ігор Кім (ВІДЕО)