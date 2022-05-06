Україна отримала інноваційну технологію по виробленню питної води в зонах гуманітарних катастроф

За даними UNICEF 1,4 мільйона людей залишилися без водопостачання на сході України. Пошкодження мереж та перебої в електропостачанні залишили ще 4,6 мільйона людей по всій країні без належного доступу до безпечної для вживання води. Загалом, понад 6 мільйонів людей в Україні щодня стикаються із труднощами із доступом до питної води, яка є однією із головних потреб людини.

Наразі ситуація із забезпеченням питною водою особливо критична у Маріуполі, тисячі людей використовують брудні джерела у пошуках будь-якої води, яку тільки можна знайти. Великі міста Донецької та Луганської областей також відрізані від постачання води, окрім того, ще 340 000 людей втратять водопостачання, якщо вичерпаються запаси водосховища в Горлівці. На початку березня у містах Суми та Чернігів відбулися серйозні перебої з водою, також сильно постраждала система водопостачання Харкова.

– Маленькі діти, що живуть у зонах конфліктів, у 20 разів частіше вмирають від діарейних захворювань від споживання небезпечної води, ніж від прямого насильства внаслідок війни, – сказав голова офісу ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. – Де б вони не перебували, доступ дітей до води не повинен бути під загрозою через війну – для дітей це питання життя та смерті».

На початку травня Україна отримала інноваційну технологію з очищення забрудненої води та виробленню гігієнічно безпечної питної води в будь-яких польових умовах та зонах гуманітарних катастроф без використання електроенергії. Це стало можливим завдяки зусиллям Благодійного фонду «Можемо разом» та домовленостям про постачання з австрійською компанією BASU.

– Відтепер для виробництва гігієнічно безпечної питної води можна використовувати навіть воду з природних водойм – річок, ставків, струмків або технічну воду і зробити її придатною до пиття за лічені секунди, – розповідає Олесь Довгий, народний депутат України, ініціатор постачання систем BASOQUELL 807 в Україну. – Засіб дозволяє не лише очистити воду, а і місткості у яких ця вода перевозиться, розповсюджується та зберігається. Технологія надає можливість очищувати біологічні та вірусні забруднення, проводить гігієнізацію води, підвищує її якість та руйнує біоплівку”.

12 мільйонів літрів чистої води зможуть отримати регіони, що більш за всіх потерпіли від російської агресії завдяки поставці в Україну концентрованого дезінфекційного засобу BASOQUELL 807. Засоби реалізації технології будуть передані благодійниками до Державної служби надзвичайних ситуацій України, яка проведе їх розподіл у місця, де зараз в них є найбільша потреба.

– Відсутність чистої води в містах, де проходять активні бойові дії, призводить до ще більшого поглиблення гуманітарних катастроф та потенційно виникненню епідемій, – розповідає Оксана Гуляєва – директор благодійного фонду “Можемо разом”, що провів домовленості про постачання систем з Європи. – Отримана нами запатентована технологія здатна знезаражувати воду та вбивати шкідливі бактерії. Це ноу-хау, що використовується як у Європі, так і у країнах із відсутнім доступом до чистої питної води. Командою нашого фонду від імені усіх українців ми щиро дякуємо пану Херберту Венделу (Herbert Wandl), засновнику BASU – компанії-виробника за надання допомоги. Завдяки нашим спільним зусиллям українці, що опинилися в зонах лиха будуть забезпечені чистою водою.

Крім централізованого використання, технологія також може бути застосована як невеликими групами людей, так і персонально. Для цього дезінфекційний концентрат буде розфасований у пляшки по 1, 2, 5 та 10 літрів, а також індивідуальні шприци для самостійного очищення води на передовій.

Також в Україну поставлена велика партія дезінфекційної рідини BASOQUELL 710 на водній основі, що використовується як засіб очищення, дезінфекції та стерилізації поверхонь та приміщень. Засіб видаляє водорості, грибки, грибки (C.albicans), віруси (включаючи HBV, HCV, ВІЛ, Rota, Corona, Noro), також діє ефективно та надійно проти мікробів та бактерій.

За матеріалами пресслужби – Агенції PR Batteries.