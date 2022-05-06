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«Росіяни — вороги, вони роблять біду»: як 4-річна донька Сергія Притули реагує на війну

Росіяни — вороги, вони роблять біду: як 4-річна донька Сергія Притули реагує на війну

Поки ведучий Нового каналу волонтерить і збирає мільйони гривень на підтримку української армії, його донька позбавляється звичок, пов’язаних з усім російським

Сергій Притула — один з тих, завдяки кому українська армія вже третій місяць відбиває російські удари. Його волонтерська діяльність допомагає забезпечувати ЗСУ необхідною технікою та амуніцією. Патріотами ростуть і його діти, зокрема чотирирічна донька Соломія.

— Моїй доньці цьогоріч виповниться п’ять. У неї така цікава натура. Вона й раніше мала шалену мовну стійкість — якщо малий (син Сергія Дмитро, — прим. ред.) може переходити з іншими дітьми на російську, то якісь дівчатка, з якими грається Соломійка, швидше перейдуть на українську, ніж вона на російську. Ми довго не бачилися, і тут я приїхав, а вона дивиться мультик на планшеті. Знаю, що раніше вона дивилась його російською. А тепер — українською, — розповів Притула в інтерв’ю Оксані Гутцайт у проекті «Україна на зв’язку». — Я поставив на паузу, ми почали балакати, кажу: «Ти взагалі розумієш, що відбувається в країні?» А вона мені: «Так, на нас напала росія, росіяни — наші вороги, і вони роблять біду».

Росіяни — вороги, вони роблять біду: як 4-річна донька Сергія Притули реагує на війну

Така реакція, на думку Сергія, свідчить про те, що його виховання спрямоване в правильне русло.

— Якщо дитина вже в чотири роки розуміє такі речі, усвідомлює і починає правильно фільтрувати контент — значить, ми з дружиною правильно виховуємо дітей, — додав ведучий Нового каналу.

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