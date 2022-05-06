Між Україною та Польщею більше не буде кордону: Анджей Дуда

Під час виступу перед жителями Польші 5 травня 2022 президент Анджей Дуда повідомив, що в майбутньому не буде кордону між Україною та Польщею, і разом дві країни зможуть створити велику силу, яка здатна буде відбити будь-яку небезпеку.

«На десятиріччя, а може, дай Боже, на сторіччя братська для Польщі держава, і як, сподіваюся, пророчо сказав Володимир Зеленський, між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відбивати будь-яку небезпеку або будь-яку можливу загрозу», -відмітив Анджей Дуда.

Нагадаємо, що Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдожки 50 км, і на даний момент вже є перші підкопи.

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