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Юрій Дудь новий президент рф? Роднянський поділився думкою

Юрій Дудь новий президент РФ? Роднянський поділився думкою

Наступним президентом рф після Путіна може стати відомий російський блогер Юрій Дудь

Неочікувано, але таку думку висловив відомий український продюсер Олександр Роднянський в ефірі телеканалу «Україна 24».

– Є людина, яка володіє і довірою, і електоральним потенціалом – це Юрій Дудь… Жодного разу не викликав жодного питання до себе. Виступає жорстко, каже чесно, при цьому абсолютний російський патріот. Критикує найжорстокішим чином режим. Саме він не боявся говорити з Навальним, коли всі боялися, він зробив з ним кілька найпотужніших інтерв’ю, – розповів продюсер.

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На думку Роднянського, Дудь – людина бездоганної репутації, яка може стати великим політичним лідером.

Нагадаєм, що сам Дудь виступає проти російського вторгнення в Україну засуджуючи політику Кремля.

– Путін вторгся на територію суверенної держави і веде там війну, – писав блогер в своєм Instagram, наполягаючи на негайному припиненні агресії рф ще на початку війни.

Фото @yurydud

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