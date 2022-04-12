Юрій Дудь новий президент рф? Роднянський поділився думкою

Наступним президентом рф після Путіна може стати відомий російський блогер Юрій Дудь

Неочікувано, але таку думку висловив відомий український продюсер Олександр Роднянський в ефірі телеканалу «Україна 24».

– Є людина, яка володіє і довірою, і електоральним потенціалом – це Юрій Дудь… Жодного разу не викликав жодного питання до себе. Виступає жорстко, каже чесно, при цьому абсолютний російський патріот. Критикує найжорстокішим чином режим. Саме він не боявся говорити з Навальним, коли всі боялися, він зробив з ним кілька найпотужніших інтерв’ю, – розповів продюсер.

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На думку Роднянського, Дудь – людина бездоганної репутації, яка може стати великим політичним лідером.

Нагадаєм, що сам Дудь виступає проти російського вторгнення в Україну засуджуючи політику Кремля.

– Путін вторгся на територію суверенної держави і веде там війну, – писав блогер в своєм Instagram, наполягаючи на негайному припиненні агресії рф ще на початку війни.

Фото @yurydud

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