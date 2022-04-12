Законопроект про заборону російської музики на радіо та телебаченні: коли вже ухвалять цей закон?

Українська влада пропонує заборонити російські пісні та музику походження держави-агресора росії на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді України.

Зараз заборону на російський музичний контент на радіо та телебаченні планують ввести лише до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то російську музику походження країни-агресора не можна буде почути:

на радіо і телебаченні;

в розважальних закладах;

в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;

в готельному та ресторанному бізнесі;

в кінотеатрах;

в громадському просторі.

Відповідно до законопроєкту, також збільшаться квоти в радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів на музичний контент державною мовою. Зараз квоти сягають 35% від загального обсягу пісень впродовж доби, а також не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 та між 15:00 та 22:00. Планується, що квоту на україномовний музичний контент збільшать до 50%.

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