Как отправить вещи близким в Европу: Meest возобновляет доставку в страны ЕС

За даними ООН, понад три мільйони українців — переважно жінки та діти — тимчасово залишили Україну. Більшість з них збиралися швидко та взяли з собою обмежену кількість речей.

Компанія Meest відновила міжнародну доставку посилок в країни Європейського Союзу, щоб українці, що залишились в країні, могли відправити одяг, гуманітарні та інші товари рідним за кордоном.

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Доставка доступна в Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Німеччину, Польщу, Румунію, Словаччину та Чехію. Вимоги до відправлень не змінилися. Вага має не перевищувати 30 кг, розміри — 120*60*60 см, а страхова вартість — 44 €.

«У бізнесу зараз, як і у Збройних сил України, є власний фронт. Це — виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, співробітниками та суспільством в цілому. Ми раді, що можемо використати власні потужності та експертизу, щоб допомогти співгромадянам. І впевнений, це — не остання наша ініціатива», — зазначає засновник та президент Meest Ростислав Кісіль.

У країни Європи доставка посилок відбувається до дверей отримувача, а в Німеччині можлива до складу в Гахенбурзі. Водночас відправлення можливі лише від фізичної особи до фізичної особи.

Meest продовжує допомагати українцям у важливий час. Раніше група компаній запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги з Європи та Північної Америки. В рамках ініціативи вдалося зібрати понад 3000 тонн необхідних товарів.

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Про компанію

Meest — міжнародна група компаній, що надає поштово-логістичні та фінансові послуги для компаній та фізичних осіб у 50 країнах світу. Meest є лідером поштово-логістичного ринку України, а також важливим гравцем на ринках США, Канади, Австралії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та інших.