Волонтерять, ходять на мітинги, підтримують: Michelle Andrade розповіла, як допомагають українцям у Португалії

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) прилетіла до Португалії ще у лютому. Звідти вона всіляко допомагає українцям боротися за перемогу

У перший день війни росії проти України — 24 лютого — знімальна команда тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) прилетіла до Португалії. Це була остання країна знімального пулу, після якої ведучі Michelle Andrade та Кирило Макашов та інші члени групи мали повернутися додому.

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— Ранок був жахливий: наші рідні почали надсилати повідомлення про те, що в Україні почалася війна. Ми вирішили залишатися в Португалії, тому що додому повертатися небезпечно, — згадує Michelle. — Перші дні в Лісабоні ми з командою були дико шоковані, прокидалися з тривогою і тремтячими руками, але намагалися триматися разом. Мені навіть було страшно залишатись самій у кімнаті. Спочатку нічого не помічали: ні краси Португалії, хоч я мріяла сюди потрапити, ні смачної їжі, ні людей навколо. Хотілося лише додому, обійняти своїх близьких.

Команда «Орла і Решки» пробула в готелі чотири дні, після чого місцеві допомогли їм знайти апартаменти. Вони призупинили зйомки програми та почали освоюватися, ходити на мітинги, цікавитися, як допомогти волонтерам.

— Оскільки у нас була своя відеотехніка, ми працювали як медіа. Виходили у прямі ефіри не лише українських телеканалів, а й західних, щоб розповідати правду про агресію росії. Завдяки мітингам та роботі нам стало легше. Відчувалася велика підтримка португальців та особливе єднання українців, — додала Andrade. — Мені та Кирилу Макашову приходили сотні повідомлень з України з проханнями про допомогу. Тож він вирішив відкрити благодійний фонд. Разом із продюсеркою «Орла і Решки» Аліною підтримали ідею Кирила та почали збирати кошти для гуманітарної допомоги та допомоги ЗСУ. Це стало нашою щоденною місією та тим, що піднімало бойовий дух.

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Згодом співачка та ведуча відкрила власний збір коштів, а ще виступила на мітингу в Лісабоні.

— Через кілька днів, коли ми всі стали на ноги і зрозуміли, чим займатимемося, Кирило поїхав до рідних. У Португалії залишилися ми з Аліною. Нам продовжували приходити прохання про допомогу. Тому я вирішила відкрити власний збір та розповісти про це в себе в Instagram. Ми вже купили тепловізор, рації, бронежилети та продовжуємо збирати на коптер. Також ходимо до місцевого волонтерського центру допомагати сортувати ліки, продукти та дитяче харчування для відправки в Україну, — додала ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Нещодавно українці влаштовували мітинг у Лісабоні, де мені випала честь зробити вступну промову та виконати гімн України. Попри погану погоду зібралася вся площа Комерції. Я дуже рада, що нас підтримує весь світ. Круто знати, що ти не сам, і є можливість допомогти навіть на відстані. Вірю в краще і знаю, що перемога вже зовсім близько!