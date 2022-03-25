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Війна в Україні: головні новини станом на 25 березня

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Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 25 березня 2022 року. Читай, що відбувається на тридцятий день варварського вторгнення росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 25 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни.

Війна триває вже тридцяту добу. Головні новини України станом на 25 березня: 

  • Тільки 39% випущених росією по Україні ракет досягли своїх цілей. Загалом рф запустила за нами приблизно 1200 ракет, що вразили мету менше половини. Інші або збиті ППО, або потрапили повз – у гори, у ліс, у річки…
  • Незважаючи на супротив країни-агресора, Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» щодо допомоги та підтримки України у відновленні її сфери електрозв’язку. Це відкриває можливості для МСЕ вживати реальних заходів для відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної росією війни проти України:
    – здійснювати моніторинг і надавати регулярні звіти щодо потреб України у сфері телекомунікацій та готувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги;
    – провести оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати звіт про це;
    – забезпечити належну мобілізацію фінансових і людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: світові компанії продовжують залишати росію. Після довгих вагань американська тютюнова компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з російського ринку. Загалом рф залишили вже понад 400 світових брендів.
  • В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Санкція статті передбачає покарання від трьох до дванадцяти років позбавлення волі.
    24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7189 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».
  • Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з росією. Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку Білорусь.
    Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:
    – повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією;
    – заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
    – заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.
  • Шосте загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в Україні показує:
    – рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає;
    – перехід на українську у побуті відбувається еволюційно;
    – «мовна проблема» та намагання розпочинати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення.

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України 

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