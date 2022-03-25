Що робити, якщо в аптеках завищено ціни на ліки під час війни в Україні? МОЗ просить повідомляти про такі випадки

Z та V: що означають літери на російській техніці? Як вороги виправдовуються за латинську абетку
Міністерство охорони здоров’я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни в умовах війни. Про це пише Уррядовий портал.
«У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану», – сказано у повідомленні.
Список аптек по містах України, а також інформація про те, як знайти необхідні ліки в умовах війни
Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба:
Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті https://dpss.gov.ua/