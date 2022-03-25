Рудий ліс у Чорнобилі стане смертельним для окупантів? Стало відомо, що вони риють окопи у заборонених місцях

Рудий ліс у Чорнобилі «воює» проти російських окупантів разом із героями Збройних сил України та територіальних оборон. Усі подробиці — далі в матеріалі

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Армія росії продовжує демонструвати свою непрофесійність і, м’яко кажучи, слабкі розумові здібності. Вже місяць Україна та весь світ насміхається над їхніми марними спробами взяти Чорнобаївку. Незважаючи на те, що ЗСУ регулярно розбиває їх, у четвер, 24 березня, російські солдати вдесяте (!) спробували захопити це селище на Херсонщині. У чому полягає феномен Чорнобаївки, і чому окупанти туди повертаються, ми докладно розібрали в нашому попередньому матеріалі.

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Але це далеко не найдурніший вчинок армії росії. Так, на окупованій території поблизу Чорнобильської АЕС, у Рудому лісі російські військові риють собі окопи. Про це повідомив голова громадської ради Державне агентство України з управління зоною відчуження Олександр Сюрота:

«Добрі люди кажуть, що еба***ки накопали окопів не де завгодно, а в найстратегічнішому місці Чорнобильської зони – у Рудому лісі. Хочеться побажати їм від щирого серця – рийте глибше, сидіть довше!»

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Російські солдати скаржаться, що отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій. Про це стало відомо з телефонної розмови одного з окупантів із родичкою, яку перехопила СБУ:

«Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – прим. ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Нашу державу… я всіх ненавиджу, на**й».

Абсурдно, але факт: окупанти опромінюють самі себе. І незважаючи на те, що командування буквально відправляє їх на смерть, використовуючи як гарматне м’ясо, вони продовжують воювати на боці росії. Що ж, вибір за ними.