Кім Чен Ин знявся у відео, в якому наказав про запуск міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-17: дивитися онлайн

Північна Корея випробувала та запустила свою першу нову міжконтинентальну балістичну ракету

Випробуванням керував особисто лідер Північної Кореї – Кім Чен Ин. Він заявив, що готується до «довготривалої конфронтації з американським імпералізмом». Ну і я к же без пропаганди. Північнокорейське телебачення одразу опублікувало видео із підготовкою до запуску міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-17».

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракету випустили 24 березня з району Сунань, де розташований міжнародний аеропорт Пхеньяну. Ситуацію нагнітає ще й те, що ракета полетіла у сторону Японії.

Японський уряд заявив, що ракета була в повітрі 71 хвилину, перш ніж впала в море в межах японської виключної економічної зони. Це, звичайно, викликало обурення міжнародної спільноти і одразу підняло напруженість у Південно-Східній Азії.

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Сеул (Південна Корея) назвав випробування «порушенням зупинки запусків міжконтинентальних балістичних ракет, обіцяної головою КНДР Кім Чен Ином міжнародній спільноті».

Білий дім заявив, що «рішуче засуджує Корейську Народно-Демократичну Республіку за її випробування балістичної ракети великої дальності».

– Цей запуск є нахабним порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, без потреби підвищує напруженість і підвищує ризик дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні, – заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Чесно кажучі, такі новини шокують. Мало того, що росія напала на Україну та погрожує Європі, так показувати себе почав ще один диктатор.

Фото – скріни з відео

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