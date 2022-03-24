Орск корабель: у Бердянську потоплено великий десантний корабель Орск

Нова перемога українських героїв! ЗСУ знищили великий десантний корабель «Орск» Чорномоського флоту окупантів у Бердянську. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси. Всі подробиці про десантний корабель «Орск», його знищення і те, що відбулося після, — далі в матеріалі

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ЗСУ знищили великий десантний корабель «Орск»: подробиці

Раніше ми писали, що ЗСУ взяли в кільце Бучу, Ірпінь та Гостомель. Але на цьому успіхи наших героїв у війні з росією не закінчуються. Сьогодні, 24 березня, о 7-й годині ранку в захопленому рф порту Бердянськ (він же — Бердянський морський торговий порт) знищено великий десантний корабель «Орск» Чорноморського флоту окупантів. Інформацію підтвердили Збройні сили України.

В обласній державній адміністрації також повідомили, що пошкоджено ще два кораблі, а також знищено резервуар на 3000 тонн палива. Вогонь перекинувся складу боєприпасів російських окупантів.

За даними кореспондента Крим.Реалії, великий десантний корабель «Орск» знаходився на сьомому причалі морського порту Бердянська. Зазначається, що цивільних на території не було: співробітників змусили залишити об’єкт після його захоплення російськими військовими.

Російський десантний корабель «Орск»: що про нього відомо

Великий десантно-транспортний корабель (БДК) «Орск» було випущено в шістдесятих роках минулого століття в Калінінграді (росія). На борту можуть розташовуватися до 1500 тонн техніки та вантажів, він також здатний перевозити до 20 танків та вміщувати до 300-425 осіб.

Які завдання виконував десантний корабель «Орск» на війні в Україні?

Відомо, що в російській пресі його називали першим бойовим кораблем росії, який зайшов у порт Бердянська. Увага акцентували також на тому, що армія рф планує задіяти судно для доставки військової техніки.

Крім того, 21 березня в сюжеті російського телеканалу «Зірка» згадувалося про цей флагман з посиланням на слова офіцера Чорноморського флоту росії, ім’я та прізвище якого названо не було. За його словами, прибуття великого десантного корабля «Орск» до Бердянська — це «епохальна подія», вона відкрила «можливості для Чорноморського флоту в логістичних питаннях» і дозволила «використовувати інфраструктуру порту Бердянськ у повному обсязі».

Що ж, завдяки Збройним силам України, російський корабель «Орск» знищено. Далі — більше!

ЗСУ знищили великий десантний корабель «Орск» — як це було: ФОТО