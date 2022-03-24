Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 24 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять дев’ятий день варварського вторгнення росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 24 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже двадцять дев’яту добу. Головні новини України станом на 24 березня:

Пентагон вважає, що ЗСУ відтіснили частину російських сил від Києва на 25 кілометрів. За словами представника Пентагону, у східному напрямку окупаційні війська наразі розташовані на 25 – 35 кілометрів далі, ніж 22 березня. Водночас на північний захід від центру Києва вороги почали окопуватися та встановлювати оборонні позиції. Вони не наближалися до центру міста по цій лінії. Російські війська розташовані за 15 – 20 кілометрів від центру столиці на північний захід;

За словами представника Пентагону, у східному напрямку окупаційні війська наразі розташовані на 25 – 35 кілометрів далі, ніж 22 березня. Водночас на північний захід від центру Києва вороги почали окопуватися та встановлювати оборонні позиції. Вони не наближалися до центру міста по цій лінії. Російські війська розташовані за 15 – 20 кілометрів від центру столиці на північний захід; Україна отримала першу частину допомоги від США із нового пакету на $800 млн. Перші постачання на суму 800 мільйонів доларів, яку направив Президент США Джо Байден, почали надходити до країни. Про це повідомив представник адміністрації президента у коментарі CNN.

За словами чиновника, США продовжать передачу решти допомоги в Україну якнайшвидше, враховуючи, що серед іншого допомога включає 800 зенітних систем Stinger та 100 безпілотників. Обидва види зброї вважаються критично важливими для оборони України. США майже завершили постачання більшої частини пакету на 200 мільйонів доларів, оголошеного Байденом 12 березня, включаючи всі зенітні системи Stinger та більшу частину протитанкових ракет Javelin;

Перші постачання на суму 800 мільйонів доларів, яку направив Президент США Джо Байден, почали надходити до країни. Про це повідомив представник адміністрації президента у коментарі CNN. За словами чиновника, США продовжать передачу решти допомоги в Україну якнайшвидше, враховуючи, що серед іншого допомога включає 800 зенітних систем Stinger та 100 безпілотників. Обидва види зброї вважаються критично важливими для оборони України. США майже завершили постачання більшої частини пакету на 200 мільйонів доларів, оголошеного Байденом 12 березня, включаючи всі зенітні системи Stinger та більшу частину протитанкових ракет Javelin; Reuters видаляє російське інформаційне агентство ТАСС зі свого контентного ринку. Причина у тому, що російське державне інформаційне агентство нечесно зображує війну в Україні;

Причина у тому, що російське державне інформаційне агентство нечесно зображує війну в Україні; Станом на ранок 24 березня 2022 року загинуло 128 дітей , більше 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях;

, більше 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях; Офіційно! У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів. «Біля порту Бердянськ знищено вдк «Орск» армії окупантів», – повідомили в ВМС ЗС України. Нагадаємо, що близько 8 ранку у соцмережах з’явилися фото та відео вибухів у порту тимчасово окупованого Бердянська;

«Біля порту Бердянськ знищено вдк «Орск» армії окупантів», – повідомили в ВМС ЗС України. Нагадаємо, що близько 8 ранку у соцмережах з’явилися фото та відео вибухів у порту тимчасово окупованого Бердянська; Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький закликав світових виробників ліків і медобладання припинити роботу в РФ:

– За його словами, чимало провідних фармацевтичних компаній, не бажаючи фінансувати війну, пішли з російського ринку. Але частина «медичних» підприємств залишились працювати на території агресора.

– Він зазначив, що вихід з російського ринку – це значні витрати. Проте йдеться не про регіональний конфлікт між Україною та Росією. А про війну Путіна з усім західним світом.

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України