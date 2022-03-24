Ситуація в Україні по областях на 24 березня 2022: Новий канал публікує оперативне зведення від Генштабу Збройних сил. Що відомо про вторгнення рф станом на сьогодні та чи вдалося армії окупанта посилити свої позиції? Події в Україні — новини про війну та ситуація по карті областей — далі в матеріалі

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Ситуація в Україні по областям: дані від ЗСУ на 24 березня 2022

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 24.03.2022 щодо російського вторгнення. Найголовніші тези:

Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права;За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року;

Переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил російської федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони;

В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці;

Не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення;

У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною;

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту;

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи;

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області;

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів;

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.

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Ситуація в Україні сьогодні: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областям — дані від ЗСУ на 24 березня 2022: дивитися онлайн



За даними Генерального штабу Збройних сил України