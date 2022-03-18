Як побороти відчуття провини: поради психолога

Наталя Єжова розібрала найпоширеніші випадки цього стану

Багато українців зараз відчувають провину. Особливо ті, хто знаходиться в тилу, поза зоною бойових дій. Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова пояснила, чому це відбувається, та як побороти такий стан.

– Відчуття провини – це злість, спрямована на себе, – говорить вона. – Сердитесь – нічого. Зараз не час медитацій. Негативні емоції у воєнний період – норма. Злість є захисною реакцією. Щоправда, намагайтеся спрямувати це не на себе, а на ворога. На відчуття провини найчастіше страждають дві категорії: люди, які виїхали за кордон, і люди, які у безпеці. Але варто зрозуміти, що саме вони в цей період – наш тил, тобто гарантія стабільності. Вони мають захищати та підтримувати економіку країни, настрій військових, психіку дітей.

Як побороти відчуття провини? Наталя Єжова розібрала найпоширеніші випадки.

«Я недостатньо допомагаю!»

– Потрібно зрозуміти, що кожен має бути на своєму місці, – каже психологиня. – Виконуйте власну роль. Якщо ви мама, то виховуйте дитину, годуйте її, розвивайте. Якщо вчитель, займайтеся навчальним процесом онлайн. Якщо психолог, надавайте психологічну допомогу. Будьте на своєму місці та зрозумійте, що там ви найбільш потрібні. Не порівнюйте себе з іншими. В жодному разі не влаштовуйте змагання: хто скільки допоміг, хто що зробив. Спокійно оцініть, що у ваших силах, і робіть якісно те, що можете.

«Я погана, бо серджуся. Потрібно бути милою і доброю»

– Ненормально відштовхувати свої реальні емоції. Зліться! Скажіть собі: «На мене напали! Я маю бути сильною», – говорить Наталя. – Захищайте себе, свій дім та рідних.

«Моя копійка не допоможе»

– Забудьте! Правило «копійка до копійки» працює як ніколи, – каже Єжова. – Тут, до речі, не лише про благодійні пожертви. Йдеться і про податки, які потрібно продовжувати платити, аби підтримувати економіку країни. Купуйте українські товари, це теж надважливо.

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«Що ж я зроблю, якщо за кордоном?»

– У будь-якій точці світу треба пам’ятати, що ви – українець, – стверджує Наталя. – Говоріть про це, поширюйте правдиву інформацію, будьте прикладом співвітчизникам за кордоном і жителям інших країн. Передавайте людям правильну енергетику та настрій.

«Я – не один. Поряд усі теж відчувають провину»

– Допоможіть іншим відчути себе цінними. Це також прибере почуття провини з вас самих, – говорить психологиня. – Хоч хто б був поряд, говоріть, що він важливий. В усіх діях є користь у цей складний час. Головне – не сидіти на місці й не заганяти себе в депресію.

Варто пам’ятати, що зараз маємо ворога, який і так хоче нас знищити. Тож не дозволяйте відчуттю провини робити те саме! Переборюйте це, трансформуйте злість у корисні дії. Найважливіше – триматися за життя. А життя нам дають ті дії, які ми звикли робити. Продовжуйте щодня свою справу. Підтримуйте в собі енергію та силу, аби перемогти на 100%. Хоча… Ми вже перемогли, бо об’єднались як ніколи!