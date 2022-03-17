Всі аудіо- та електронні книги — безкоштовні для українців у додатку книжкового магазину Yakaboo

Щоб українці могли заспокоїтися та хоча б трохи відволіктися від жахів війни, яку розв’язала проти нашої країни росія, книгарня Yakaboo зробила безкоштовними всі аудіо- та електронні книги у своєму додатку.

Безоплатними стали книги понад 50 видавництв і авторів: Snowdrop, Bonnier Books UK, А-ба-ба-га-ла-ма-га, АДЕФ-Україна, Біла Сова, БукРі, Бурда-Україна, Вавилонська бібліотека, Видавництво Українського Католицького Університету, Моторний Равлик, Видавництво Анетти Антоненко, Vivat, Віхола, Видавництво Старого Лева, Дискурсус, Дім Химер, Ірбіс Комікси – Irbis Comics, IPIO, Каламар, КНИГИ – ХХІ, Книголав, Видавництво «Гарік Корогодський», Meridian Czernowitz, Наірі, Ніка-Центр, Навчальна книга – Богдан, Нора-Друк, Журнал Радуга, Ранок, Фабула, Саміт-книга, Смолоскип, Талант, Кінцевий бенефіціар, Фоліо, Форс, Yakaboo Publishing, Zалізний тато, ІСП, Дилема плюс, Бренд Бук Паблишинг, Іван Богдан, Олександр Круглєня, Alina Ross, Roman Kushnir, Iryna Klekit.

Серед хітів продажу — книги на актуальні теми: «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним» Тімоті Снайдера, «Мистецтво війни» Сунь-дзи, «1984» Джорджа Орвелла, «Україна в огні» Олександра Довженка, «Кобзар» Тараса Шевченка та інші.

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Як отримати безкоштовні книги від Yakaboo

Щоб отримати безкоштовний доступ до книг, потрібно скачати додаток від Yakaboo:

посилання на App Store — https://apps.apple.com/ua/app/yakaboo/id1558352848?l=uk#?platform=iphone;

посилання на Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.yakaboo&hl=uk&gl=US.

Якщо ви вже користуєтеся додатком на iPhone, плата за підписку на додаток Yakaboo скасовується автоматично. Для користувачів Android такої можливості немає, проте вартість підписки знизили до 2 гривень за місяць.

Якщо додаток вже встановлений, краще його повторно перевстановити.

Фото: IStock