Як поводитися під час війни у соціальних мережах? Прості правила

В умовах повномасштабного наступу росії на Україну ведеться не лише війна з використанням зброї, яка забирає життя, а й війна інформаційна. Ворог намагається поширювати фейки, щоб деморалізувати українців, а також розвідати інформацію для корегування вогню. Саме тому надзвичайно важливо знати правила поведінки під час війни.

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Тож як правильно поводитися у соціальних мережах під час війни?

За жодних обставин під час війни у соціальних мережах не можна постити наступне:

Фото та відео місцевості, де відбувся обстріл, або де впав снаряд

Відео з ракетами, що летять, моменти попадання снарядів

Точні адреси та координати місць бойових дій

Відео та фото з розпізнавальними знаками: таблички з назвами вулиць, станціями метро, автобусними зупинками, магазинами та супермаркетами, заводами й підприємствами, номери авто

Роботу української ПВО

Відео та фото влучання ракет

Будь-які дані про дії та переміщення українських військ, а також про основні військові об’єкти

Неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих

Будь-яку інформацію, яка не верифікована державою та не є з офіційних джерел

Категорично заборонено стрімити в прямому ефірі ракетний обстріл та бомбардування. Такими кадрами ви допоможете ворогу коригувати вогонь.

Озвучувати та уточнювати дані в коментарях також заборонено.

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Під час війни користувачі соціальних мереж можуть приносити і користь, працюючи на інформаційному фронті. Що можна робити?