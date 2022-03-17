Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 17 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять другий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 17 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Зробити внесок на підтримку армії через QR-код в ТВ-ефірі: Покрокова інструкція

Що робити, якщо зникла мобільна мережа? Київстар, Vodafone Україна та Lifecell створили національний роумінг, як користуватися

Як виїхати за кордон з України? З дитиною, з твариною, на автомобілі та чоловіку

Війна триває вже двадцять другу добу. Головні новини України станом на 17 березня:

Журналіст Христо Грозев повідомив, що ФСБ Росії затримала заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Цю інформацію журналісту підтвердили одразу три незалежних джерела;

Російський агресор здійснив атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях Чернігова. Поліція повідомляє, що у результаті обстрілу є загиблі і постраждалі. Серед жертв – громадянин США;

Під Прилуками українські бійці підбили РСЗВ Ураган. Ще однією РСЗВ такого ж типу вони поповнили український парк техніки;

– Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна може відбутися після завершення роботи над мирною угодою, можливо, протягом найближчих тижнів, – вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;

Радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Сирія не зможе перекинути 40 тис. найманців для війни з Україною. Це сильно послабило б позиції Башара Асада у Сирії та й логістично це надскладне завдання;

Американський актор Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян. Він сказав, що їхня влада бреше їм про війну в Україні.

– Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Ті, хто має владу в Кремлі, почали її, – каже Шварценеггер.

Він також звернувся до президента Росії Володимира Путіна і сказав, що саме він веде цю війну і має зупинити її;

– Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Ті, хто має владу в Кремлі, почали її, – каже Шварценеггер. Він також звернувся до президента Росії Володимира Путіна і сказав, що саме він веде цю війну і має зупинити її; Російські війська вичерпали свої наступальні можливості в напрямку Києва, Харкова, Чернігова та Сум, каже радник керівника Офісу президента Олексій Арестович;

Моральний дух російських військ, які намагаються взяти Маріуполь, вкрай низький, свідчить чергова розмова, яку перехопила СБУ. Вони не лише не можуть взяти місто, але й шоковані втратами, яких їм завдають українські бійці. Зі слів одного з російських військових “200-х просто море”;

Під час евакуації на Київщині російські окупанти обстріляли колону з танків. Внаслідок обстрілу загинули двоє поліцейських. Евакуація у Київській області проходить під ворожим вогнем;

Поліція повідомляє, що внаслідок обстрілу російськими військовими Нових Петрівців загинула дворічна дитина, травмовано четверо осіб;

Україна героїчно дає відсіч російським загарбникам. Головне за 17 березня : Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до Бундестагу Німеччини. Свою промову глава держави побудував на аналогії з Берлінською стіною. Складається враження, що нині Німеччина перебуває за аналогічною невидимою стіною “між свободою і неволею” і не наважується розірвати зв’язки з Росією. Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною і запровадити нові санкції проти Росії. Це має допомогти зменшити кількість жертв серед цивільного населення. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що на узгодження спірних моментів між Україною та РФ на переговорах може піти від кількох днів до півтора тижня. З бомбосховища театру в Маріуполі, яке опинилося під завалами після того, як 16 березня російська авіація скинула на будівлю надпотужну бомбу, почали виходити живі жінки та діти. Нині немає точної інформації щодо кількості загиблих і поранених. Радник очільника МВС України Вадим Денисенко вважає, що обіцянку Башара Асада щодо надання РФ 40 тис. сирійських найманців для війни в Україні нереально виконати. Башар не може дозволити собі так послабити присутність військових в Сирії та й у питанні логістики це вкрай важко зробити. Росія не зможе налагодити постачання електроенергії із захопленої Запорізької АЕС до окупованого Криму. Для цього просто відсутня відповідна інфраструктура.

:

За матеріалами: https://fakty.com.ua