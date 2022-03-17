Освітні ресурси для дітей: корисний список

Попри те, що Україна переживає нелегкий час, не варто забувати про розвиток дітей. Тим більше, онлайн-освіта дає багато можливостей для навчання

Після початку повномасштабного воєнного наступу росії на Україну робота більшості шкіл стала на паузу. Хоча багато учнів досі не можуть піти на уроки, освітні ресурси для школярів можна знайти в інтернеті. Онлайн-освіта для дітей під час війни дуже важлива, адже вони не лише отримують нові знання, а й можуть відволіктися та заспокоїтися.

Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди



Чим зайняти дітей під час активних воєнних дій?



Тож пропонуємо список освітніх ресурсів для українських дітей, які будуть корисні як для вчителів, так і для батьків.