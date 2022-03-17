ДобріІсторії. Як волонтери Зоопатруля щодня рятують життя: «Бракувало робочих рук, щоб визволяти тварин»

Директор концертної агенції HMG Женя Кібець та співзасновниця івент-агенції QLab Марина Бабенко з початком війни, як і багато інших киян, відклали звичну роботу та змінили кваліфікацію. Вони доєдналися до столичного Зоопатруля та протягом майже двох тижнів рятують домашніх улюбленців, яких їхні власники з різних причин залишили вдома. Ми нікого не засуджуємо, адже розуміємо, що ситуації бувають абсолютно різними, і тому надзвичайно захоплюємося хлопцями та дівчатами з Зоопатруля, які дають тваринкам шанс на майбутнє.

Марина та Женя розповіли Новому каналу, як потрапили до Зоопатруля та як виглядає насправді порятунок тваринок із закритих квартир.

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– Любов до тварин в нашій сім’ї передається генетично, тому вибір волонтерської діяльності у цей непростий час був обраний без зайвих роздумів, – розповіла Марина. – 6 березня наштовхнулися на оголошення у facebook, що Зоопатруль шукає співробітників-волонтерів. Тих, хто буде допомагати фіксувати заявки від киян, які залишили своїх тварин у зачинених квартирах. Ми швидко з ними зв’язалися та виявилось, що їм також бракувало робочих рук, щоб визволяти тварин. Пройшовши верифікацію особистості (аби уникнути потрапляння до групи мародерів), ми вирушили на завдання.

– У кожній заявці, яку ми обробляємо, в обов’язковому порядку має бути інформація про господаря тварини, власника квартири, адреса, контактні дані особи, яка на місці представляє інтереси господаря, кількість тварин, скільки днів тварина зачинена та кількість їжі, яку їй залишили перед від’їздом, – додає Женя. – Також в обов’язковому порядку власник житла (навіть якщо заявник на визволення – квартирант) має надати нам дозвіл на певні дії з його помешканням: зробити отвір у стіні, щоб тварина могла вийти, і її можна було її погодувати; зрізати металеві двері болгаркою, а потім їх заварити; зняти вічко, щоб годувати тварину через трубочку. Під час кожного звільнення пухнастих в’язнів завжди присутні сусіди або друзі власника, які контролюють виконання роботи та допомагають робити фото- та відеофіксацію процесу. Далі турбота за твариною лягає на плечі цих спостерігачів (за попередньою домовленістю власника), які допомагають підгодовувати або забирають тваринку на перетримку собі. У скрутних випадках ми також допомагаємо з їжею.

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– Команд по визволенню тварин наразі п’ятнадцять. Усю роботу ми виконуємо безкоштовно. Кожна маленька істота має право на друге життя, адже тварини не в змозі про себе подбати у такій скрутній ситуації. За 12 днів існування Зоопатруля нашими безстрашними волонтерами було врятовано 138 життів! І ми не збираємось зупинятися.