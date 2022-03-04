Петиція НАТО про закриття неба над Україною

З початку війни небо над Україною для цивільної авіації залишається закритим з міркувань безпеки.

Проте наразі стоїть гостра потреба в запровадженні No-Fly Zone для російських військових літаків та безпілотників.

За американськими оцінками, Росія у війні в Україні використовує приблизно 75 літаків.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 березня українським військовим вдалося знешкодити 32 літаки та 31 гелікоптер.

Проте Росія продовжує активно використовувати бойову авіацію та завдавати ракетно-бомбові удари по цивільному населенню.

Читай, чим закриття авіапростору допоможе Україні та чому НАТО не поспішає це робити.

Що таке No-Fly Zone

Закриття повітряного простору практикується навіть у мирні часи. Зазвичай йдеться про чутливі та стратегічні об’єкти (урядові квартали, стадіони під час масових заходів тощо).

Коли небо закривають, то воно патрулюється військовою авіацією або охороняється системами протиповітряної оборони чи ракетними комплексами “земля-небо”.

Авіапростір постійно моніториться радарами та з космосу, а всі військові літаки, які порушують No-Fly Zone, збиваються.

Чим допоможе Україні заборона на польоти над її територією

Закрите небо для російської авіації над Україною означатиме, що військові сили НАТО (саме до цього блоку ми звертаємося) повинні будуть патрулювати повітряний простір над Україною і збивати літаки та гелікоптери, які “заблукали” в Україні.

Чому НАТО не поспішає це робити

Президент України Володимир Зеленський уже попросив НАТО закрити небо над Україною.

Крім того, в інтернеті створена міжнародна петиція до НАТО щодо запровадження No-Fly Zone над Україною. З 26 лютого по 3 березня вона вже набрала понад мільйон підписів та перевиконала ціль на 107%.

Проте НАТО не поспішає ухвалювати таке рішення.

Це рівнозначно війні. Якщо ми оголосимо про No-Fly Zone, ми маємо знищувати здатність ворога завдавати удару в зоні й з’являтись йому в цій зоні.

Про це розповів одному американському виданню генерал Брідлав, який був верховним командувачем сил НАТО у 2013-2016 роках.

Речниця Білого дому Джейн Псакі заявила, що закриття неба потенційно означає прямий конфлікт і війну з Росією, а США цього не планує.

Залученість (до No-Fly Zone — ред.) означала б, що Сполучене Королівство долучилось до збиття російських літаків. Це було б прямими бойовими діями проти Росії.

Про це сказав британський прем’єр Борис Джонсон першого березня у Варшаві.

А генсек НАТО Єнс Столтенберґ відкрито сказав, що НАТО не заходитиме в Україну ні на суходолі, ні в повітрі.

Натомість глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що вагання Заходу щодо закриття повітряного простору над Україною дозволяє Росії продовжувати тероризувати мирне населення з неба.

— Ми говоримо чітко нашим партнерам в НАТО: ви можете скільки завгодно думати, як уникнути прямого зіткнення з Росією, але якщо ви не допоможете нам зараз зупинити РФ в повітрі, то пряме зіткнення буде неминучим. Критично важливо діяти прямо зараз, — зазначив міністр.

Зараз розглядається повне чи часткове закриття українського неба від Росії, постачання літаків і систем протиповітряної оборони для українських збройних сил.

Україна також закликала МАГАТЕ (Міжнародну агенцію ООН з ядерної енергетики) звернутися до НАТО щодо закриття авіапростору над українськими атомними станціями.

Попри небажання НАТО захищати Україну в повітрі, увесь цивілізований світ згуртувався задля підтримки нас у боротьбі з окупантами.

Міжнародна спільнота забезпечує нашу державу грошима, зброєю, продовольством, технікою та приймає біженців.

За матеріалами vikna.tv