Що взяти з собою у бомбосховище? Актуальне питання сьогодні для мільйонів українців. Читай, які речі необхідні в бомбосховищі, щоб забезпечити собі безпеку та комфорт

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24 лютого за наказом Володимира Путіна Росія варварськи вторглася на територію України та розпочала повномасштабну війну. У багатьох українських містах ідуть запеклі бойові дії, чути звуки обстрілів та вибухів. Люди змушені ховатися у підвалах та бомбосховищах, щоб урятувати свої життя та життя своїх дітей.

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Що взяти в бомбосховище: список необхідних речей

теплі речі;

продукти на декілька днів;

воду;

аптечку (обов’язкові пункти: активоване вугілля, препарат для зниження жару, препарат для знеболювання, протиалергічний препарат, ліки від діареї, ліки від шлункової інфекції, краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей, ліки, які ви приймаєте, запас масок, електронний термометр, бинт чи марлю);

термометр, бинт чи марлю); необхідні для вас речі (портативний зарядний пристрій, засоби гігієни, термос тощо);

щось на чому можна сидіти, спати — стільці, матраци, каремати, ковдри, пледи, спальні мішки.

Крім того, в бомбосховище варто взяти тривожну валізку — найкраще використовувати рюкзак, тому що його можна накинути на плечі, що полегшить пересування. Список речей першої необхідності, які можуть знадобитися в разі оголошення евакуації, ми публікували раніше:

Електронні документи — це дуже звучно й практично, та не варто забувати про старий добрий папір. У тривожній валізі мають лежати по 2-3 копії важливих документів. Бажано покласти їх у файлик, щоб вода не змогла їх знищити. Вони мають лежати в легкодоступному місці, аби за необхідності їх можна було дістати за лічені секунди.

Гроші. Усі картки й готівка мають бути при тобі.

Фотографій близьких та рідних із їхніми даними.

Кілька копій ключів від дверей дому й автівки.

Усе для освітлення: ліхтарик та кілька запасних батарейок до нього, кілька коробок сірників, свічки, запальнички.

Ніж та інші гострі предмети, якими можна в разі потреби щось нарізати. Не забудь і про невеличку сокиру.

Засоби зв’язку. Не обмежуйся мобільним телефоном. Якщо маєш, візьми радіоприймач і рації.

Паперова карта. Варто заздалегідь на ній відзначити точки, у яких ви з рідними зможете зустрітися.

Водонепроникний годинник та компас.

Сигнальні засоби. Усе, чим можна привернути увагу: свисток, лазерний ліхтарик і т.д.

Щоб не тягти ножиці, викрутку, шило, ніж і пилку, придбай універсальний інструмент, що поєднуватиме всі ці предмети.

Якомога ширший скотч.

Багато пакетів. Не забудь покласти й великий сміттєвий пакет на 120 л, адже він за необхідності може стати спальним місцем.

Цупка й широка мотузка оптимальної довжини.

Олівець, ручка й записник.

Нитка з голкою.

Одяг. Дві-три пари теплих шкарпеток, дощовик, один-два светри, кілька комплектів спідньої білизни, штани й шарф, яким можна буде зігріватися.

Усі ліки першої необхідності: пігулки від головного болю, кашлю, болю в шлунку, бинт, кілька джгутів, шприци, антибіотики.

Легкий посуд, бажано не зі скла.

Усе для гігієни: кілька зубних щіток, паста, мило, рушничок, вологі й сухі серветки, туалетний папір, бритва.

Їжа. Варто покласти у тривожну валізу продукти, що мають великий термін придатності й не псуються за різних температурних умов. Хорошим варіантом будуть консерви, печиво, крупи, макарони, сушені фрукти, горішки, сухі супи й пюре, солодощі.

Питна вода на 2-3 дні. Використовуй її вкрай економно.

Спирт медичний.

Туристичний намет і ковдра.

За матеріалами: https://fakty.com.ua