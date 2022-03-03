Як зареєструвати новонароджених дітей під час війни

Життя триває. І народжується нове, попри війну. На сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо. Але батьків може цікавити те, як оформити новонароджених малюків під час війни.

Як зареєструвати немовля?

У звʼязку з воєнним станом послуга єМалятко недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

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Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

Життя переможе смерть

За інформацією Міністерства трансформації України

Фото: IStock