Під час загрози обвалу будівлі, у якій знаходяться люди, важливо знати та дотримуватися правильного алгоритму дій. Саме ним і ділимося.
Обвал вдома: що робити, щоб урятувати життя і залишитися живим. Алгоритм дій
- Якнайшвидше покиньте будинок. Не користуйтеся ліфтом.
- За можливості візьміть документи та гроші.
- Повідомте інших людей, які знаходяться у будівлі, про загрозу обвалу.
- Не створюйте тисняви під час евакуації.
- Відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з вікон та балконів вище першого поверху.
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Якщо неможливо залишити будівлю:
- Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, сховайтеся під стіл, місце під балками, каркасами.
- Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.
- За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.
Фото: IStock