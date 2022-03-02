Як допомогти українській армії? Рахунки для внесків

Під час того, як Росія напала на Україну, наші військові особливо потребують допомоги. І як показала перша доба війни, українці це розуміють. Тільки за одну добу, 25 лютого, на спецрахунок Нацбанку, відкритий для підтримки Збройних Сил України, надійшла сума, еквівалентна майже 300 млн. гривень. Гроші переводили бізнес, українці та міжнародне співтовариство.

Тож куди відправляти гроші, щоб допомогти українській армії? Ось перелік рахунків та реквізитів.

Допомога Збройним Силам України

1.Спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України, відкритий Національним банком. Переказати гроші можуть міжнародні партнери та донори, український бізнес та громадяни. Відправити кошти можна у доларах США, євро, британських фунтах та українській гривні. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA8430000100000047330992708.

Реквізити для допомоги

2.Тим, хто мешкає за кордоном, спростили шлях для підтримки української армії. Тепер замість SWIFT-платежів WayForPay приймає гроші з будь-якої карти світу, оплати GooglePay, ApplePay, UnionPay. Кошти надходять безпосередньо на рахунок НБУ до Фонду підтримки Української Армії.

Як це працює:

посилання для оплат для пересилки у месенджерах: https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army

для розміщення на сайті або додатку необхідно вставити код <a href=»https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army»>Допомогти Армії</a>

для розміщення у соцмережах: https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army.

3.У додатках ПриватБанку, Альфа-Банку та monobank можна переказати гроші з картки для підтримки української армії. У Приватбанку для цього зʼявилася іконка «Добро», monobank додав єдині реквізити до розділу «Благодійність». Клієнту Альфа-Банку підтримати ЗСУ потрібно, зайшовши на вкладку «Переклади/Платежі», вибрати «Платежі» та «Допомога ЗСУ».

4.Українське Міністерство оборони також приймає прямі пожертвування на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних сил. Ось рахунки, на які можна надіслати кошти.

5.Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував реквізити для допомоги українській армії у криптовалютах Ethereum, Bitcoin та Tether.

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Пологи в бомбосховищі: як діяти

Допомога закладам охорони здоровʼя

1.Спеціальний рахунок для допомоги закладам охорони здоровʼя відкрило Міністерство охорони здоровʼя спільно з товариством Червоного Хреста. Перерахувати кошти з території України та з-за кордону можуть громадяни, підприємства та організації будь-якої країни. Фінансову допомогу нададуть для підтримки лікарень у порятунку захисників України.

Реквізити для допомоги

2.Медичний батальйон «Госпітальєри», що працює на передовій, потребує допомоги із комплектацією груп на схід України. Перерахувати гроші можна і з карти «єПідтримка» зокрема.

Реквізити для допомоги

Станом на зараз, 2 березня, українці та іноземці переказали вже понад 6 млрд грн на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України.

Список аптек по містах України, а також інформація про те, як знайти необхідні ліки в умовах війни

Гарні новини ЗСУ

1. Сьогодні, 2 березня, Збройні сили України відстояли українське місто Миколаїв та не дали ворогу його захопити.

2. Сьогодні, 2 березня, на сьомий день війни з Росією, українська армія вперше перейшла в наступ!

Слава Україні! Слава Збройним Силам Україні!

Фото УНІАН

Читай також:

Як захистити дітячу психіку під час війни: поради від психологів

Безкоштовна консультація лікаря: номери телефонів українських медиків