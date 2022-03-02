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Пологи в бомбосховищі: як діяти

Самостійні пологи. Поради, як народити дитину в укритті під час війни

Як самостійно народити дитину під час війни? Наразі це питаня є дуже актуальним. Публікуємо поради для жінок, які перебувають на останніх термінах вагітності

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Війна, яку Росія розв’язала з Україною, триває вже сьому добу. За цей час у різних містах країни в екстремальних умовах народиося вже більше десяти дітей. Жінки, які зараз знаходяться на останніх місяцях вагітності, переживают сильний стрес та хвилювання. І цей стан цілком зрозумілий, адже в небезпеці не лише їхні життя, а й малюків, які ось-ось мають народитися.

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Пологи у бомбосховищі: як діяти? Поради Людмили Шупенюк

Як діяти, якщо перейми почалися в бомбосховищі, а звернутися по допомогу професійний лікарів немає можливості? Корисні поради дала акушер-гінеколог Людмила Шупенюк. Її поради з’явилися в соціальній мережі Instagram. За словами лікарки, пологи — це фізіологічний процес, і навіть якщо жінка нічого про них не знає — народить, адже є велика біологічна та природна сила, яка підкаже їй, як дихати та як себе поводити. Найголовніше — не розгубитися та не боятися, страх — це основна проблема під час пологів. Деталі — на інфографіці.

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«‎Якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин) — на жаль, зараз більшість пологових будинків працює в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, — розповіла Людмила Шупенюк. — Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появленню здорової дитини на світ».‎

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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ТА КОНТАКТИ!

  • Спільнота сертифікованих професійних доулів України створила Telegram-канал для підтримки вагітних мам у ці непрості часи. За рекомендаціями, порадами та психологічною домомогою можна звертатися до акушерів чату в будь-який час;
  • Акушери з Ізраїлю відкрити групу «‎SOS пологи під обстрілом»‎ в месенджері WhatsApp (контакт — +972544870260, Інна). Гінекологи, акушери та консультанти по грудному вигодовуванню готові відповісти на ваші запитання моментально та супрводжувати пологи;
  •  Комплексна акушерсько-гінекологічна клініка ISIDA в Києві надає безкоштовні онлайн-консультації наступних спеціалістів: лікар-акушер-гінеколог, лікар-терапевт, лікар-педіатр, психолог, спеціаліст з грудного вигодовування та ін. Контакт-центр – 0 800 60 80 80. Відділення клініки (Київ, бульвар Вацлава Гавела, 65) працює цілодобово для надання екстренної акушерсько-гінекологічної допомоги безопатно.

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