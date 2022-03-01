Зеленський – Європарламенту: Ми боремося, щоб стати членом Європи, доведіть, що ви з нами

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті наголосив, що наша держава зараз бореться не лише за власне виживання, а й за те, щоб стати повноправним членом Європи.

Глава держави виступав у Європарламенті по відеозв’язку.

– У нас дуже вмотивований народ. Ми боремося за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, сьогодні ми всім показуємо, хто ми такі є, – наголосив Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що з Україною Європейський Союз точно стане міцнішим. А наша держава довела, що гідна стати членом ЄС.

– З нами Євросоюз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Й тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! – заявив Зеленський.

Як відомо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав офіційну заявку на членство нашої держави у Європейському Союзі. В ЄС уже розпочали процес розгляду заявки України на здобуття членства. У Словаччині запропонували створити нову спеціальну процедуру для приєднання нашої держави до Євросоюзу: для країни, яка пройшла через війну і хоче стати частиною Європи.

За матеріалами fakty.com.ua