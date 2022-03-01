Як захистити дітячу психіку під час війни: поради від психологів

Кому найскладніше пояснити причину початку війни та чому росія напала на Україну? Звичайно, нашим діткам. Під час воєнних дій вони страждають найбільше. Тож малята, як ніхто інший, потребують психологічної підтримки.

Шкільні психологи радять батькам, як зробити так, щоби психіка їхніх дітей не постраждала ще більше.

1. Казка та супергерої. Пригадайте чи вигадайте казку, де герой проходить випробування на сміливість та можливість витримати щось неприємне. Розповідайте її, коли збираєтесь у сховище, або перебуваєте там. Це допоможе дитині зрозуміти ситуацію, допоможе запустити механізми адаптації.

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2. Ігри на позитивну уяву. У багатьох сховищах холодно або жарко, тісно, темно і лячно. Включіть уяву! Пограйте з дитиною в гру «‎А зараз вигадаємо щось кольорове, щось дивне, щось з вухами, та інше».

Так ми зменшимо вплив депривації від замкнутого простору,коли не можеш робити те, що хочеш, що звик робити.

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3. Ігри під час вибухів. Коли лунають вибухи та постріли, але ви захищені, можна з дитиною уявляти великі крила Янголів, що боронять наших солдат та допомагають їм нас захищати.

4. Малюнки захисникам. Коли у дитини виникають запитання, чим ми можемо допомогти, – створюйте з малечею малюнки підтримки та сміливо викладайте їх у соціальні мережі. Так дитина побачить і відчує, що вона теж робить щось важливе.

5. Фізичні ігри, дихальні вправи, навчання за планом, вивчення іноземної мови теж допоможуть організму стабілізувати психічну систему після дезорганізації військовим станом.

За матеріалами fakty.com.ua

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