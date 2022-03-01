Що робити при забої, вивиху, розтягненні? Порядок дій у таких випадках має знати кожен, особливо зараз — під час варварського вторгнення Росії в Україну. Як надати першу допомогу при забої, вивиху чи розтягненні, розповіли фахівці МОЗ

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Перша допомога забої: покрокова інструкція від МОЗ

Забій (забиття) — це травма шкірного покриву без пошкодження його цілісності. Її можна отримати при падінні, ударі тупим предметом. На травмованому місці з’являється набряк і синець. Через розрив великих судин під шкірою накопичується кров, утворюється гематома.

Забої можуть порушувати функції органу, на який прийшовся удар. Забиття м’яких тканин викликає лише біль і помірне обмеження руху кінцівок, натомість забиття внутрішніх органів можуть стати навіть причиною смерті.

Як надати першу допомогу при забої?

Найперше необхідно забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій. Щоб припинити крововилив у м’які тканини, потрібно накласти тугу пов’язку та підняти уражену частину тіла. Для того, щоб зменшити біль та запальні явища, прикладіть до травмованого місця щось холодне. Дезінфікуйте забій, якщо на ньому є подряпини. При серйозних забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря.

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Перша допомога при вивиху: покрокова інструкція від МОЗ

Вивих — це зсув суглобових кінців кісток, він може супроводжуватися розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:

біль у кінцівці;

деформація ділянки суглоба;

відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі;

кінцівка зафіксована в неприродньому положенні;

зміна довжини кінцівки.

Як надати першу допомогу при вивиху?

Прикладіть щось холодне до пошкодженого суглоба та випийте знеболювальне, тому що перша допомога при вивиху повинна зменшити біль. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку в тому положенні, яке вона набула вже після травмування. Якщо постраждала нижня кінцівка, потрібно знерухомити її за допомогою шин або підручних засобів. Якщо постраждала верхня — підвісити її на косинці.

ВАЖЛИВО! Ні в якому разі не вправляйте вивихнути кінцівку самостійно. Це може зробити лише людина з медичною освітою.

Перша допомога під час розтягування: покрокова інструкція від МОЗ

Розтягнення можуть виникати через рухи в невластивому для суглоба напрямі та рухах у суглобі, що перевищують його фізіологічний об’єм. Для розтягнень характерна поява різкого місцевого болю. При цьому значно порушуються функції суглобів.

Як надати першу допомогу при розтягненнях?

I (ice – лід) – прикладіть лід до місця травми, це зменшить біль і набряк;

С (compression – тиск) – використайте тугу пов’язку на ушкоджений суглоб. Проте пам’ятайте, що вона не повинна порушувати звичайного кровообігу та чутливості шкіри ушкодженої кінцівки;

Е (elevation – підняття) – тримайте травмовану кінцівку вище рівня серця, це допоможе зменшити приплив крові, що дозволить зменшити набряки.

Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою.

Бережіть себе та своїх рідних! Тримаймося! Слава Україні!

За матеріалами Міністерства охорони здоров’я України