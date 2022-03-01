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Травмпункти Києва для дорослих та дітей: список, куди можна звернутися

Травмпункти Києва для дорослих та дітей: список, куди можна звернутися

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Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Києва опублікував перелік столичних травмпунктів, куди можна звертатися у разі потреби цілодобово.

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Список травмпунктів Києва, адреси

Список травмпунктів

  • КНП КМКЛ №1, вул. Харківське шосе, 121;
  • КНП КМКЛ №4, вул. Солом’янська, 17;
  • КНП КМКЛ №6, просп. Любомира Гузара, 3;
  • КНП КМКЛ № 7, вул. Котельникова, 95;
  • КНП КМКЛ №8, вул. Кондратюка, 8;
  • КНП КМКЛ №12, вул. Підвисоцького, 4-А;
  • КНП КМК ЛШМД, вул. Братиславська, 3;
  • КНП КДЦ Голосіївського р-ну, вул. Голосіївський, 59-А;
  • КНП КДЦ Деснянського р-ну м. Києва, вул. Драйзера, 19;
  • КНП КДЦ Подільського р-ну м. Києва, вул. Мостицька, 9;
  • КНП КДЦ Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Ризька, 1;
  • КНП КДЦ Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 37.

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Дитячі травмпункти

  • КНП КМДКЛ №2, вул. А. Навої, 3;
  • НДСЛ Охматдит, вул. Чорновола, 28/1.

– Незважаючи на напружену ситуацію в країні і, зокрема, в столиці, продовжуємо надавати киянам інформацію, яка може стати в пригоді. Бережіть себе, своїх рідних і допомагайте одне одному, – закликала директор департаменту Валентина Гінзбург.

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Фото – iStock

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