Травмпункти Києва для дорослих та дітей: список, куди можна звернутися

В час, коли Росія варварськи вторглась на територію України, громадянам особливо потрібна медична допомога
Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Києва опублікував перелік столичних травмпунктів, куди можна звертатися у разі потреби цілодобово.
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Список травмпунктів
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Дитячі травмпункти
– Незважаючи на напружену ситуацію в країні і, зокрема, в столиці, продовжуємо надавати киянам інформацію, яка може стати в пригоді. Бережіть себе, своїх рідних і допомагайте одне одному, – закликала директор департаменту Валентина Гінзбург.
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