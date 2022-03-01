Суміш для годування малюка: чим замінити, якщо ніде купити

Під час надзвичайних ситуацій може виникнути дефіцит продуктів. При нестачі харчування діти страждають першими. Особливо маленькі, особливо новонароджені, ті, хто перебуває на штучному вигодовуванні. Але не потрібно впадати у відчай, якщо суміш, якою ви годували малюка, закінчилася, а купити її ніде або є, але інша.

Перше, не хвилюйтеся, якщо різко доведеться змінити суміш. У надзвичайній ситуації будь-яка суміш – краще, ніж жодної,радить нутріціолог Олександра Сітнова.

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Якщо вам потрібен запас суміші на випадок евакуації і ви можете вибирати, вибирайте готову суміш у пляшечках. Так безпечніше для дитини за умов надзвичайної ситуації.

Не заощаджуйте суміш: не розводьте рідше, не замінюйте годування водою. Тривалий дефіцит повноцінного харчування небезпечніший, ніж короткий.