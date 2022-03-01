Перша медична допомога при переломі. Міністерство охорони здоров’я опубліковало корисну пам’ятку на випадок, якщо ви травмували й не маєте змоги звернутися по допомогу в медичну установу. Читай, що потрібно знати, як важливо діяти, що необхідно мати в наявності для надання першої медичної допомоги при переломі

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Види переломів: як відрізнити закритий і відкритий

Перелом буває відкритим і закритим. Для відкритого перелому характерні біль, наявність рани в місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані. Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об’ємі.

Перша медична допомога при закритому переломі: покрокова інструкція

допомогти постраждалому прийняти зручне положення (таке, яке завдає найменше болю); іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів; вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

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Перша медична допомога при відкритому переломі: покрокова інструкція