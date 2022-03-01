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Евакуація тяжкохворих людей: куди звертатися

Куда эвакуировать тяжелобольных людей

Куди евакуювати тяжкохворих людей? Інстрцукція про евакуацію тяжкохворих людей, як і куди звертатися

24 лютого Росія напала на Україну. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території.  Війна продовжується вже п’ятий день: у багатьох областях точаться запеклі бої героїв Зройних сил України з російськими окупантами, чутні звуки обстрілів і вибухів. Чимало громадяни змушені ховатися в укриттях і бомбосховищах із сім’ями та домашніми тваринами. Є й ті, хто намагається покинути епіцентри бойових дій. Як знайти притулок в Україні та за кордоном, ми писали раніше. Наразі розповідаємо, куди звертатися за допомогою по евакуації тяжкохворих людей. 

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Куди евакуювати тяжкохворих людей? Інструкція до дій

Оскільки логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби можуть бути обмежені, то в цьому матеріалі від ГО “Епіпросвіта” та БО “Пацієнти України” зібрані всі деталі:

  • чим дістатися до кордону,
  • де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони),
  • у якій країні вас готові прийняти з вашим діагнозом.

Чим дістатися до кордон

Пасажирський перевізник “Луцьк Експрес” безкоштовно перевозить людей. Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами, як Луцьк-Устилуг, Луцьк-Угринов та Луцьк-Ягодин.

Відправлення автобусів з АС-1 до Луцька (вул. Конякіна, 39).

Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: +380509401616 та +380681396058.

При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

Де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони)

ХМЕЛЬНИК

  • Де: Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.
    Тел: +380433822085
    Що: розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є)
  • Де: Санаторій “Поділля”, вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.
    Тел: +380637000500
    Що: 20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.
  • Де: Санаторій “Преміум Поділля”, вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.
    Тел: +380507414141
    Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.

НЕМИРІВ

  • Де: Санаторій “Авангард”, вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.
    Тел: +380972960631
  • Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

  • Де: Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40
  • Де: вул. З-Нова, 70/1
    Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
  •  Де: Клуб “СВ”, вул. Свободи, 1А
    Тел: +380687923479
  •  Де: Кафе “Ізюм”, вул. Подільська, 93
    Тел: +380674254545
  • Де: Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11
    Тел: +380979053027
  • Де: Хмельницький електромеханічний коледж
    Тел: +380961199620
  • Де: Приватний будинок, Ружична,
    Тел: +380964830221
  • Де: приміщення “Укртелеком”, вул. Проскурівська, 13
  • Де: Ресторан “Forrest”, вул. Проскурівська, 66/1
    Тел: +380980488488
  • Де: Хостел, Ружична
    Тел: +380979539901
  • Де: Будинок, Озерна,
    Тел: +380977473178
  • Де: Фітнес-клуб “Спортленд”, вул. Зарічанська, 3
    Тел: +380986234939
  • Де: Ресторан “Цукерня Потоцьких”, вул. Грушевського, 66
    Тел: +380671213030
  • Де: ТЦ “Агора”, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б
    Тел: +380674454587
  • Де: відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є
  • Де: Будинок, Озерна
    Тел: +380967172097
  • Де: Спа-центр “Kamelot”, вул. Львівське шосе, 74
    Тел: +380974628777, +380677280868
  • Де: приватний ліцей “Гармонія”, вул. Молодіжна, 12/1
    Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081
  • Де: ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ
  • Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3
    Тел: +380682058108
    Що: розміщують транзитних пасажирів

Пацієнтам, які потребують специфічного медичного догляду та медикаментів, готові допомогти такі країни:

ПОЛЬЩА

  • Де: Інститут рідкісних хвороб у Лодзі
  • Що: готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).
  • Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську) 
  1. https://www.gov.pl/web/ukraina-uk 
  2. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058 

ЧЕХІЯ

  • Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8
  • Контакти: +420226201221

РУМУНІЯ

  • Де: Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.
  • Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.
  • Контакти: http://www.iocn.ro 

ЛИТВА

СЛОВАЧЧИНА

  • Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою
  • Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно) + https://ua.gov.sk/ 

Пацієнтам, що не змогли евакуюватися та залишилися без медикаментів:

Гаряча лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Вирішенням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.

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