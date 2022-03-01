Куди евакуювати тяжкохворих людей? Інстрцукція про евакуацію тяжкохворих людей, як і куди звертатися

24 лютого Росія напала на Україну. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території. Війна продовжується вже п’ятий день: у багатьох областях точаться запеклі бої героїв Зройних сил України з російськими окупантами, чутні звуки обстрілів і вибухів. Чимало громадяни змушені ховатися в укриттях і бомбосховищах із сім’ями та домашніми тваринами. Є й ті, хто намагається покинути епіцентри бойових дій. Як знайти притулок в Україні та за кордоном, ми писали раніше. Наразі розповідаємо, куди звертатися за допомогою по евакуації тяжкохворих людей.

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Куди евакуювати тяжкохворих людей? Інструкція до дій

Оскільки логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби можуть бути обмежені, то в цьому матеріалі від ГО “Епіпросвіта” та БО “Пацієнти України” зібрані всі деталі:

чим дістатися до кордону,

де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони),

у якій країні вас готові прийняти з вашим діагнозом.

Чим дістатися до кордон

Пасажирський перевізник “Луцьк Експрес” безкоштовно перевозить людей. Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами, як Луцьк-Устилуг, Луцьк-Угринов та Луцьк-Ягодин.

Відправлення автобусів з АС-1 до Луцька (вул. Конякіна, 39).

Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: +380509401616 та +380681396058.

При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

Де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони)

ХМЕЛЬНИК

Де : Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.

Тел : +380433822085

Що : розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є)

Де : Санаторій “Поділля”, вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.

Тел : +380637000500

Що : 20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.

Де: Санаторій “Преміум Поділля”, вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380507414141

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.

НЕМИРІВ

Де : Санаторій “Авангард”, вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.

Тел : +380972960631

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Де : Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

Де : вул. З-Нова, 70/1

Тел : +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

Де : Клуб “СВ”, вул. Свободи, 1А

Тел : +380687923479

Де : Кафе “Ізюм”, вул. Подільська, 93

Тел : +380674254545

Де : Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11

Тел : +380979053027

Де : Хмельницький електромеханічний коледж

Тел : +380961199620

: Хмельницький електромеханічний коледж : +380961199620 Де : Приватний будинок, Ружична,

Тел : +380964830221

: Приватний будинок, Ружична, Де : приміщення “Укртелеком”, вул. Проскурівська, 13

Де : Ресторан “Forrest”, вул. Проскурівська, 66/1

Тел : +380980488488

Де : Хостел, Ружична

Тел : +380979539901

Де : Будинок, Озерна,

Тел : +380977473178

Де : Фітнес-клуб “Спортленд”, вул. Зарічанська, 3

Тел : +380986234939

Де : Ресторан “Цукерня Потоцьких”, вул. Грушевського, 66

Тел : +380671213030

Де : ТЦ “Агора”, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б

Тел : +380674454587

Де : відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є

Де : Будинок, Озерна

Тел : +380967172097

Де : Спа-центр “Kamelot”, вул. Львівське шосе, 74

Тел : +380974628777, +380677280868

Де : приватний ліцей “Гармонія”, вул. Молодіжна, 12/1

Тел : +380978647876, +380676777389, +380680659081

Де : ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ

Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3

Тел: +380682058108

Що: розміщують транзитних пасажирів

Пацієнтам, які потребують специфічного медичного догляду та медикаментів, готові допомогти такі країни:

ПОЛЬЩА

Де : Інститут рідкісних хвороб у Лодзі

Що : готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).

Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську)

ЧЕХІЯ

Де : Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8

Контакти: +420226201221

РУМУНІЯ

Де : Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.

Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.

Контакти: http://www.iocn.ro

ЛИТВА

Де : Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують ХМЛ.

Контакти: https://www.facebook.com/nacionalinisvezioinstitutas/posts/5023708470983761

СЛОВАЧЧИНА

Де : Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою

Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно) + https://ua.gov.sk/

Пацієнтам, що не змогли евакуюватися та залишилися без медикаментів:

Гаряча лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Вирішенням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.