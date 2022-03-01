Коктейль Молотова: Рецепт від ЗСУ України та куди кидати

В умовах війни важливо не залишатися осторонь та приймати участь у захисті країни та власних домівок. Коктейль Молотова – горюча суміш, яку може зробити кожен українець самостійно. Зберігайте рецепт Коктейля Молотова від Збройних сил України.

Під час радянсько-фінської війні фінська армія цими пляшками боролася з танками, зауважують в МВС і нагадують: для коктейля використовувати лише пляшки з товстими скляними стінками.

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Рецепт

Горюча суміш:

2/3 – бензин, 1/3 – мастило

Добавки:

Серебрянка – підвищує температуру горіння;

Піноспласт – діє як прилипач. Його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

50 сантиметрів тканини (бавовна) щільно втрамбувати в горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

2/3 горючої суміші

1/3 залишаємо для випаровування суміші (саме ці випаровування вибухають).

Куда кидати: