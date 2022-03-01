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Як не допустити мародерства? Коротка інструкція від Центру протидії дезінформації

Як не допустити мародерства? Коротка інструкція від Центру протидії дезінформації

На території України вже шосту добу йде війна, яку розв’язала Російська Федерація за наказом Володимира Путіна. Через небезпеку обстрілів і вибухів сьогодні багато хто вимушений залишити свої домівки та автомобілі. В такі часи активізуються грабіжники. 

Як не допустити мародерства? Коротка інструкція від Центру протидії дезінформації

Для відслідковування мешканців і власників автомобілів грабіжники використовують так звані «‎маячки»:

  • в автомобілях. Мародери кладуть під «‎двірники» папір, заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, клеять наліпки на скло, кладуть в щілину дверей шматки картону;
  • в квартирах. Втавляють в двері дрібні монетки, «‎рекламні» візитівки, клеять клейкий папір на замки…

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Закликаємо вас бути пильними не лише до своїх помешкань, а й робити добру справу – наглядати за сусідськими квартирами в разі, якщо ваші сусіди довго відсутні, тримайте з ними зв’язок, прибирайте будь-які підозрілі мітки.

Тримаймося разом! Слава Україні! 

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