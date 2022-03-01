Евакуація з Києва та інших міст: куди звертатися, як виїхати з України, корисні посилання

24 лютого Росія напала на Україну. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території. Війна продовжується вже п’ятий день: у багатьох областях точаться запеклі бої героїв Зройних сил України з російськими окупантами, чутні звуки обстрілів і вибухів. Чимало громадяни змушені ховатися в укриттях і бомбосховищах із сім’ями та домашніми тваринами. Є й ті, хто намагається покинути епіцентри бойових дій та виїхати в безпечні області України або за кордон — розповідаємо, як це зробити

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Найочевидніший спосіб евакуації – потягом. Щоденно, безперервно і навіть у комендантську годину Укрзалізниця здійснює евакуацію. Розклад потягів публікують щоденно на сторінці у Фейсбуці (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/), а також на сторінках органів місцевого самоврядування. Евакуація безкоштовна і відбувається в порядку живої черги.

– Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири. Пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда. Посадка на поїзди та їхнє відправлення продовжуються навіть в комендантську годину, – зазначають в Укрзалізниці.

Сайт https://prykhystok.in.ua/ дає можливість і надати житло і знайти його. Користуватися ним дуже просто: якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті – тисніть на кнопку Надати житло. Якщо ви потребуєте прихистку – тисніть кнопку Знайти житло.

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Як відрізнити українську техніку від російських окупантів?

Евакуація з Києва та інших міст: як знайти притулок в Україні та за кордоном

Знайти прихисток також допоможуть на ресурсі Волонтерство в Україні. Тисніть сюди і заповніть анкету (https://www.ukrainenow.org/refuge). Далі волонтери оброблять заявку і контактуватимуть з вами.

Благодійний ресурс UkraineNow. Ним можна скористатися у таких випадках:

Для тих, кому потрібен транспорт;

Для тих, хто має транспорт і готовий допомогти;

Для тих, кому потрібна інша допомоги.

Також оголошення про надання прихистку можна дізнатися на сторінках місцевих громад у соцмережах. Тож варто спробувати пошукати в конкретних селах та містечках.

Чимало європейських країн готові надати прихисток, основні речі та харчування українцям, які втікають від війни. Зокрема в Латвії, перетнувши кордон, рекомендують зателефонувати за спеціальними номерами Держприкордонслужби:

+371 67913569

+371 67913568

Спільнота у Facebook Українці в Польщі також публікує контакти, за якими можна звертатися, перетнувши кордон Польщі в пошуках прихистку.

+48 47 721 7575

В Естонії є номер для екстрених ситуацій громадян України. Ви можете скористатися ним, якщо опинитеся в цій країні, – 1247.

Евакуація з Києва та інших міст: як знайти притулок в Україні та за кордоном

Посольство України в Словаччини радить запитувати про всі умови в’їзду за номером +421 918 366 968. З питань документів та притулку звертайтеся за номером:

+421-96182-3241

+421-96182-3249

Сьогодні європейська спільнота дуже лояльна до українців, тож кордон можна перетинати без вакцинації, без Covid-тестів. Українців чекають всюди.

Взагалі ж евакуйовуватися найкраще в світлу пору доби і не в комендантську годину, особливо якщо евакуація на авто, наголошує військовий експерт Олег Жданов.

– Евакуйовуватися краще в світлу частину доби і не в період комендантської години, тому що вночі будуть проблеми з проходженням блокпостів. Також активізується робота диверсійно-розвідувальних груп. Але треба знати перевірені маршрути, щоб не зустріти диверсантів та регулярні війська. І на шляху евакуації треба бути обережним і не підвозити чужих людей, які на дорозі “голосують” і відповідно не брати в машину чужих речей, бо вони можуть бути заміновані, – наголосив експерт.

За матеріалами: https://fakty.com.ua