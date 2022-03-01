Ми знаємо, що у такий важкий час, перше, про кого думають українці, – це їхні діти. Важливо пам’ятати, що дитяча психіка дуже гнучка і для зовсім малюків цей стрес від війни може навіть не перерости у травму. Але загалом дітям краще правдиво, але м’яко пояснити, що відбувається та перемкнути їхню увагу.
Чим зайняти дітей під час активних воєнних дій?
- Якщо вам вдалося покинути територію активних бойових дій та виїхати на західну Україну, можна увімкнути дітям Новий канал. Там цілодобово транслюють фільми та мультфільми про перемогу над злом.
- Також розважальний контент можна ввімкнути на гаджетах, але слідкуйте за тим, що дітям видають сайти та YouTube.
- Дітям можна ввімкнути казки українською мовою. Послухати їх можна в telegram-каналі, який створили студенти Київського національного університету культури і мистецтв.
- Якщо на телефоні вистачає заряду, то можна дати пограти в ігри.
- Кому вдалося прихопити з собою якісь аркуші паперу та щось, чим можна малювати, займіть дітей творчістю.
- Аби зайняти дітей, згодяться будь-які настільні ігри та карти. Навчіть діток грати у «дурня» та розкладати пасьянс.
- Не забувайте говорити з дітьми. Розповідайте їм цікаві історії з вашого дитинства, нагадуйте, як ви кудись ходили, щоб викликати у них позитивні згадки.
Пам’ятайте: ми сильні і ми переможемо. Все буде Україна!
Фото: IStock
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