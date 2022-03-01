Ми знаємо, що у такий важкий час, перше, про кого думають українці, – це їхні діти. Важливо пам’ятати, що дитяча психіка дуже гнучка і для зовсім малюків цей стрес від війни може навіть не перерости у травму. Але загалом дітям краще правдиво, але м’яко пояснити, що відбувається та перемкнути їхню увагу.

Чим зайняти дітей під час активних воєнних дій?

Якщо вам вдалося покинути територію активних бойових дій та виїхати на західну Україну, можна увімкнути дітям Новий канал. Там цілодобово транслюють фільми та мультфільми про перемогу над злом. Також розважальний контент можна ввімкнути на гаджетах, але слідкуйте за тим, що дітям видають сайти та YouTube. Дітям можна ввімкнути казки українською мовою. Послухати їх можна в telegram-каналі, який створили студенти Київського національного університету культури і мистецтв. Якщо на телефоні вистачає заряду, то можна дати пограти в ігри. Кому вдалося прихопити з собою якісь аркуші паперу та щось, чим можна малювати, займіть дітей творчістю. Аби зайняти дітей, згодяться будь-які настільні ігри та карти. Навчіть діток грати у «дурня» та розкладати пасьянс. Не забувайте говорити з дітьми. Розповідайте їм цікаві історії з вашого дитинства, нагадуйте, як ви кудись ходили, щоб викликати у них позитивні згадки.

Пам’ятайте: ми сильні і ми переможемо. Все буде Україна!

Фото: IStock

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