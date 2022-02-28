Зоопарк у Гостомелі потребує допомоги: немає їжі тваринам та світла

У зоопарку Гостомеля, який під Києвом, проблеми зі світлом та майже закінчилися запаси корму для тварин

Останні планові поставки в зоопарк були на 28 лютого, тому зараз запасів вже майже немає. Про це написав власник зоопарку Михайло Пінчук в Facebook.

Також у зоопарку великі проблеми з електрикою – від холоду та голоду тварини можуть просто померти.

– Дуже просимо щось робити з відновленням/перемиканням подачі електроенергії – ми знаємо, що де-не-де це вдається, навіть ще далі від нас на північ (ДТЕК-ау!). І справа не тільки в нас – тут багато сіл (а в них багато людей), підв’язаних до цієї електролінії/підстанції, – пише власник зоопарку.

Безкоштовна консультація лікаря: номери телефонів українських медиків

Небайдужих закликають допомогти з їжею та паливом – писати в особисті повідомлення. Також потрібні газові обігрівачі та балони до них.

– Пишіть хто може таке дати, обговоримо, як ми його заберемо, – просить Михайло Пінчук.

А, якщо ти хочеш допомогти грошима, можеш це зробити за посиланням.

Фото – Михайло Пінчук, Facebook

Читай також:

Що робити під час обстрілів і залпового вогню