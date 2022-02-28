Як поводити себе на блокпостах: важлива інформація для українців

24 лютого Росія варварськи вторглася на українські території. Саме тому Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Міністерство оборони України оприлюднило правила поведінки для українців на блокпостах, без яких безпечне життя тепер неможливе.

Звичайно, що в умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. Саме тому по території нашох країни встановленні блокпости. І ось яких правил мають дотримуватись українці:

Правила поведінки на блокпостах в Україні

зменшити швидкість авто,

завчасно приготувати документи для перевірки,

вимкнути фари,

увімкнути аварійне світло та світло у салоні авто,

не вести відеозйомку,

без дозволу військових не виходити з авто,

чітко відповідати на питання військових,

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон авто.

Що робити під час обстрілів і залпового вогню

Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад

Також громадяни при проходженні блокпоста мають після огляду та дозволу продовжувати рух, плавно набираючи швидкість.

Фото – t.me UA_National_Police

Читай також:

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів?

Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: що це означає