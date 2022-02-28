Важливу інформацію для всіх, кому потрібні ліки. Список аптек по містах України, а також інформація про те, як знайти необхідні ліки в умовах війни

1. Контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб:

▪️ від медичних закладів — у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;

▪️від громадян — щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.

Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

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2. За посиланням табличка від Liki24.com з усіма працюючими аптеками по Україні, яку вони постійно оновлюють https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview

3. Тут анкета на специфічні, не легалізовані препарати, які ми будемо просити, як гуманітарну допомогу у виробників. Заповніть її за потреби або передайте тим, кому вона потрібна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEBLC-AP0J4B2VbR4nNtyuUrltykUrvcHi8gtY7FVCiZlAA/viewform

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