Провина вцілілого: що це, симптоми, як позбутися

Що це?

Провина вцілілого – це вид провини, що розвивається у людей, які пережили ситуацію, що загрожує життю.

Деякі відчувають провину за те, що вижили або знаходяться в безпеці, коли інші помирають. Хтось може розмірковувати про події, які відбувалися, мовляв, що вони могли або мали зробити, що (на їхню думку) змінило б результат.

Симптоми провини вцілілого:

Психологічні:

Почуття безпорадності

Відсутність мотивації

Нав’язливі думки про подію

Фізіологічні:

Зміна апетиту

Труднощі зі сном

Головний біль

Нудота або біль у животі

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Що з цим робити?

Дозвольте собі сумувати. Це нормально. Не тисніть на себе тим, що комусь, як ви вважаєте, важче.

Зробіть щось для інших. Це може бути координаторська робота або просто психологічна підтримка. Боятись разом легше. Для художників: малюйте – все, що бачите та відчуваєте. Ви документуєте історію.

Згадайте, що призвело до цього. На нас напала Росія. Це не ваша провина. Зміщення уваги на зовнішні змінні, що створили ситуацію, може допомогти вам позбутися самозвинуваченнь.

Практикуйте самопрощення. Прощення себе може вам допомогти рухатися вперед і відновити позитивний світогляд.

Почуватися щасливим від власної удачі та водночас оплакувати долю інших – це нормально.

Війна закінчиться, тому важливо отримати допомогу, якщо з цим почуттям впоратися самостійно занадто важко. Це може бути симптомом посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Важливо зазначити, що люди можуть відчувати провину вцілілого, не маючи посттравматичного стресу. Вони також можуть мати посттравматичний стрес, не відчуваючи провини.

Нам важко. Всім. Але ми разом, у нас неперевершені ЗСУ та прекрасна країна. Нам гуртом її відбудовувати. Слава Україні!