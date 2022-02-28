Провина вцілілого: що це, симптоми, як позбутися

Провина вцілілого – це вид провини, що розвивається у людей, які пережили ситуацію, що загрожує життю.
Деякі відчувають провину за те, що вижили або знаходяться в безпеці, коли інші помирають. Хтось може розмірковувати про події, які відбувалися, мовляв, що вони могли або мали зробити, що (на їхню думку) змінило б результат.
Психологічні:
Фізіологічні:
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Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад
Війна закінчиться, тому важливо отримати допомогу, якщо з цим почуттям впоратися самостійно занадто важко. Це може бути симптомом посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Важливо зазначити, що люди можуть відчувати провину вцілілого, не маючи посттравматичного стресу. Вони також можуть мати посттравматичний стрес, не відчуваючи провини.
Нам важко. Всім. Але ми разом, у нас неперевершені ЗСУ та прекрасна країна. Нам гуртом її відбудовувати. Слава Україні!