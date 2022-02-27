Актуальні новини України станом на 17:00 27 лютого
– У нас є перебої з готівкою або в тих регіонах, де банки не працюють у вихідні, або в тих, де фізично небезпечно та інкасатори не виїжджають на вулицю, – сказав голова НБУ Кирилл Шевченко.
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– У Харкові противника противника оточили і розгромили. Те саме й у Києві. Тактичний відступ супротивника показує, що і цей його план провалився, – заявив Арестович.
– Наші делегати точно відстоюватимуть інтереси України і на жодний компроміс щодо територіальної цілісності України не підуть, – каже нардеп.
За його словами, на переговорах Україну представляють співробітники Офісу президента та представники МЗС.
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Це свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність експертизи для захисту ядерних об’єктів.
СМС-повідомлення надходитимуть з адреси DSNS UKR.
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Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять. Лукашенко взяв особисту відповідальність за те, що літаки, вертольоти та ракети не рушать з білоруської території на час проїзду, переговорів та повернення української делегації.
За матерілами fakty.com.ua